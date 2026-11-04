3:2 – Real Madrid dreht Thriller in Athen

Bellingham, Mbappé und Valverde lassen Madrilenen gegen AEK jubeln.

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Nach 0:1- und 1:2-Rückstand drehen Bellingham und Mbappé eine spannende CL-Partie bei AEK Athen. Valverde gelingt in der Nachspielzeit der Siegtreffer zum 3:2.

Koita und Bellingham bestimmen 1. Halbzeit

AEK zeigte null Respekt vor dem Champions-League-Rekordsieger, der zuletzt sechs Pflichtspiele in Folge gewonnen hat: Vier Minuten sind gespielt, als sich Jovic bei Courtois vorstellt. Der Real-Goalie pariert gerade noch mit dem Fuß pariert.

Aber dann: Jovic zu Koita, der lässt Cucurella und die gesamte Real-Abwehr stehen und trifft aus 14 m zum 1:0 (12.). Fast stellt Jovic auf 2:0, doch Courtois pariert (17.).

Langsam wacht Real auf. 28. Minute: Vini Junior zieht ab, Bellingham lenkt den Ball ins Tor - doch Abseits. Vier Minuten später zeigt Bellingham, was er kann: Per Fersler verlängert er einen Cucurella-Pass zum 1:1 (32.).

"Real war zu Beginn vielleicht bei 20 Prozent"

Blitzeile nach dem Ausgleich in Athen: Kylian Mbappé schnappt sich im weißen Trikot von Real Madrid direkt den Ball aus dem Netz, um mit Vorlagengeber Denzel Dumfries die Aufholjagd zum späten 3:2-Erfolg einzuläuten. © APA/AFP/ARIS MESSINIS

"Real hatte am Anfang wohl nicht wirklich Lust und bei 20 Prozent begonnen", scherzte Sky-Experte Andreas Herzog. Zur Pause sei man vielleicht bei 30 Prozent gewesen. Herzog: "Jetzt wird Trainer Mourinho sagen, sie sollen auf 75 Prozent kommen ..." Das würde zum Sieg reichen.

Tatsächlich machten es die Königlichen richtig spannend.

In der 75. Minute ging AEK noch einmal in Führung: Koita steckt auf Pilios, der schießt Stargoalie Courtois ein "Gurkerl" - 2:1!

Doch quasi im Gegenzug ist Bellingham zu Stelle - er schickt Dumfries rechts. Mbappé läuft mit und schiebt zum 2:2 ein (78.).

Und nach einem Mbappé-Stangenschuss schießt Valverde in der Nachspielzeit zum 3:2-Siegtor ein. Was für ein Thriller-Sieg.