Kuyt-Coup im Hexenkessel: Fener schockt Liverpool mit 3:2

Was für eine Königsklassen-Sensation in Istanbul: Fenerbahce besiegt den FC Liverpool dank eines Muriqi-Kopfballs spektakulär mit 3:2 und feiert den ersten CL-Sieg seit 2008.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Sukru-Saracoglu-Stadion stand am 4. Spieltag der Champions-League-Ligaphase nach einem historischen Fußball-Abend komplett kopf. Ausgerechnet unter der Regie von Interimscoach und LFC-Legende Dirk Kuyt setzte sich Fenerbahce Istanbul nach einem packenden Schlagabtausch überraschend mit 3:2 gegen den FC Liverpool durch. Für die Gelb-Kanarienvögel war es der allererste Erfolg in der Königsklasse seit dem Jahr 2008, während die Engländer nach zuvor drei Siegen in Folge die erste Pleite auf europäischer Bühne hinnehmen mussten.

Greenwood und Brown antworten postwendend auf Reds-Tore

Die favorisierten Gäste aus England erwischten den besseren Start und gingen in der 25. Minute durch Trey Nyoni verdient mit 0:1 in Führung. Die Türken zeigten sich jedoch keineswegs geschockt: Nur vier Minuten später glich Mason Greenwood per abgefälschtem Freistoß zum 1:1-Pausenstand aus (29.). Auch im zweiten Spielabschnitt bewies die Kuyt-Elf enorme Moral. Nach der erneuten Liverpooler Führung durch den eingewechselten Alexander Isak (69.) staubte Archie Brown nach einer Ecke bereits in der 73. Minute zum 2:2-Ausgleich ab.

Joker Muriqi versetzt den Hexenkessel in Ekstase

Jubelnde Kniefall-Geste im Sukru-Saracoglu-Stadion: Fenerbahce-Joker Vedat Muriqi kniet nach seinem entscheidenden Kopfballtreffer zum 3:2-Endstand gegen den FC Liverpool dankbar auf dem Rasen und krönt das historische Champions-League-Comeback der Türken. © APA/AFP/YASIN AKGUL

In der Schlussphase koche die Stimmung im Stadion endgültig über. Der erst eingewechselte Stürmer Vedat Muriqi stieg nach einer weiten Brown-Flanke im Zentrum am höchsten und wuchtete das Spielgerät in der 79. Minute per Kopf zum 3:2-Endstand über die Linie. Während der Favorit aus Liverpool in den Schlussminuten trotz verzweifelter Bemühungen samt Sturmlauf ohne Belohnung blieb, verteidigten die Gastgeber den Vorsprung leidenschaftlich und sicherten sich so den historischen Heimsieg.