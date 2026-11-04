Historisches CL-Debakel
9:1! Como zertrümmert Lens und stellt neuen Königsklassen-Rekord auf
Fußball-Italien schreibt Geschichte in Nordfrankreich. Am 4. Spieltag der Champions-League-Ligaphase fertigte Como 1907 den desolaten RC Lens mit sage und schreibe 9:1 ab und übertraf damit die bisherigen Rekordsiege von Liverpool und Real Madrid (jeweils 8:0). Tassos Douvikas mit einem Doppelpack (7., 32.) sowie Nico Paz (40.) stellten bereits vor dem Seitenwechsel auf eine komfortable 3:0-Pausenführung für die Gäste.
Auch interessant
Gäste rollen entfesselt über chancenloses Lens hinweg
Nach dem Seitenwechsel brach die französische Hintermannschaft rund um den ÖFB-Legionär Samson Baidoo komplett in sich zusammen. Lucas da Cunha (47.), Marc Oliver Kempf per Kopf (53.) und erneut Douvikas mit seinem dritten Treffer des Abends (57.) schraubten das Ergebnis binnen weniger Minuten auf 6:0 in die Höhe. Nach dem Treffer von Mattia Liberali (62.) gelang Ruben Aguilar mit einer sehenswerten Volleyabnahme zumindest der Ehrentreffer zum 1:7 für Lens (65.).
Joker schrauben historischen Rekordsieg in die Höhe
Die Italiener dachten jedoch gar nicht daran, einen Gang zurückzuschalten, und kanterten die Hausherren in der Schlussphase unbarmherzig weiter nieder. Martin Baturina schloss eine feine Kombination zum 8:1 ab (69.), ehe der eingewechselte Matteo Papaccioli in der Nachspielzeit nach Vorarbeit von Liberali den 9:1-Endstand besorgte (91.). Durch diesen historischen Kantersieg untermauert Como seine herausragende Form auf europäischer Bühne und feiert den dritten Sieg im vierten Königsklassen-Spiel.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden