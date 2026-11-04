RB Leipzig verliert Kracher gegen Manchester City

Nichts für schwache Nerven war der Champions-League-Mittwoch. Die Topclubs Real (3:2 bei AEK Athen), ManCity (3:2 in Leipzig), Dortmund (2:1 gegen Betis) und Arsenal (2:1 bei Slavia Prag) fuhren Siege ein. Liverpool blamierte sich Fenerbahce mit 2:3. Como feierte gegen Lens einen historischen 9:1-Auswärtserfolg.

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Leipzig-Star Christoph Baumgartner (bis 57.) feierte gegen Manchester City ein Startelf-Comeback und rechtfertigte das mit einer starken Leistung - auch wenn diese punktemäßig nicht belohnt wurde. Nicolas Seiwald kam in der 74. Minute.

Haaland wird mit 61. CL-Tor zum Matchwinner

Die Bullen steckten vor Heimpublikum ein 0:1 nach unglücklichem Lukeba-Eigentor (37.) weg: Nach der Pause bezwang Baku City-Goalie Donnarumma – 1:1 (49.). Nach dem 1:2 durch Fernandez (58.) glich Nusa auf 2:2 aus (61.). Im Finish tauchte erstmals Superstar Haaland auf und wurde mit dem Tor zum 3:2 (78.) zum Matchwinner.

Dortmund (ohne kranken Sabitzer) erzitterte einen 2:1-Sieg gegen Betis Sevilla. Carney Chukwuemeka wurde in der 75. Minute eingewechselt. Fabio Silva (49.) und Konstantinos Karetsas (72.) scorten bei einem Gegentor von Aitor Ruibal (67.) für den BVB.

Real erzittert 3:2 bei AEK Athen

Real ging bei AEK Athen durch eine starke Einzelaktion von Koita in Führung. Der Offensivmann versetzte Cucurella und schloss wuchtig ins kurze Eck ab (12.). Noch eine Spur schöner war der Ausgleich von Real. Einen scharfen Querpass von Cucurella verwertete Bellingham per Volley-Fersler mit seinem schwächeren linken Fuß (32.).

Für die neuerliche AEK-Führung sorgte Stavros Pilios (75.). Dem Champions-League-Rekordchampion gelang der Ausgleich durch Kylian Mbappe (78.), der acht Minuten später die Latte traf. Den späten 3:2-Sieg fixierte Federico Valverde mit einem scharfen Distanzschuss (92.).

Liverpool-Blamage bei Fenerbahce - 2:3

Liverpool ging gegen Fenerbahce durch einen abgefälschten Schuss von Trey Nyoni in Führung (25.), das 1:1 entsprang einem abgefälschten Freistoß von Mason Greenwood (29.). Auf die neuerliche Liverpool-Führung durch Alexander Isak (69.) folgte die Wende, Archie Brown (73.) und Vedat Muriqi (79.) ließen die Partie kippen.

Arsenal lauert hinter makellosen PSG und Real

Liverpools Premier-League-Rivale Arsenal leistete sich beim 2:1 in Prag keinen Umfaller. Noni Madueke (9.) und Viktor Gyökeres (38.) schossen den englischen Meister zu einem 2:1 gegen Slavia und damit auf Tabellenplatz drei hinter den einzigen Teams ohne Punkteverlust, Paris Saint-Germain und Real Madrid.

Como nach 9:1-Rekord-Auswärtssieg Vierter

Bereits an der vierten Stelle rangiert Como nach einem furiosen 9:1 in Lens, dem höchsten Champions-League-Sieg der Geschichte. Bisher hatte es zwei 8:0-Siege gegeben. Neun Tore in der Königsklasse gelangen bisher nur den Bayern beim 9:2 gegen Dinamo Zagreb 2024. Im komplett überforderten Lens-Team stand auch ÖFB-Legionär Samson Baidoo.