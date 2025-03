In geheimer Mission: Star-Trainer fliegt zur Noch-Ehefrau und zum Zahnarzt

Ein Trip nach Barcelona sorgt in England und Spanien für viel Aufsehen.

Er ist aktuell der erfolgreichste Klub-Trainer der Welt und stemmte in seiner eindrucksvollen Karriere drei Mal die Champions-League-Trophäe, sechs Mal den englischen Meister-Pokal, drei Mal die deutsche Meisterschale und ebenso oft das spanische Pendant in die Luft.

Gebrochenes Versprechen als Auslöser?

Doch privat hängt beim dreifachen Welt-Trainer des Jahres seit Jahren der Haussegen schief. Grund: Der Star-Trainer widmet sich schon fast in manischer Manier seinem Klub Manchester City und ordnet dem Erfolg alles unter. Auch das Versprechen an seine Ehefrau Cristina hielt der Katalane nicht ein und verlängerte seinen Vertrag bei den Engländern um weitere zwei Saisonen bis 2027.

Gemeinsame Zeit in Barcelona

Zu viel für Cristina, die nach elf Jahren die Scheidung einreichte und nun wieder in Barcelona lebt. Dorthin jettete jetzt Pep Guardiola, wie die englische Sun berichtet, um drei Nächte mit seiner Noch-Ehefrau zu verbringen. Pep ging am Montag zum Zahnarzt, Cristina besuchte ihr Modegeschäft. Die beiden trafen sich später im Geschäft und verbrachten drei Stunden zusammen, bevor sie den Abend gemeinsam im Haus verbrachten, berichtet eine Quelle gegenüber der Sun.

CL-Teilnahme ist in Gefahr

Glück in der Liebe, Pech im Spiel? Sportlich läuft es für Guardiola gerade weniger. Mit City verlor er am Wochenende gegen Nottingham mit 0:1. Der Champions-League-Startplatz ist für den Erfolgstrainer in Gefahr.