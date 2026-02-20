Max Verstappen über Rücktritt: "Näher am Ende als am Anfang"

Der viermalige Weltmeister Max Verstappen spricht seit einiger Zeit offen über einen möglichen Rücktritt.

Max Verstappen hat mit 28 Jahren schon vier Weltmeistertitel geholt und zählt zu einem der besten Formel-1-Fahrer aller Zeiten. Trotz seines Alters spricht der Niederländer schon über sein Karriereende, welches sogar schon nach der Saison 2026 passieren könnte.

Zuvor hat der Red-Bull-Pilot gesagt, dass die neuen Fahrzeuge über seine Zukunft entscheiden werden. Wenn er keinen Spaß mit ihnen hat, wäre ein Abschied für ihn denkbar. Trotz der Kritik könnte Verstappen sich vorstellen, seine Freude mit den 2026er-Autos zu finden.

Kein Fan der neuen Regeln

Auf Mediennachfrage meint der Niederländer: "Etwas nicht zu mögen bedeutet nicht, dass ich es nicht machen will. Als Purist und Motorsport-Fan würde ich andere Regeln bevorzugen, aber so ist es nun einmal."

Der 28-Jährige führt fort: "Ich werde versuchen, das Maximum daraus zu holen. Ich liebe es, mit dem Team und mit unserem eigenen Motor zu arbeiten. Das sind die schönen Dinge. Würde ich andere Regeln bevorzugen? Ja, aber das ist die Realität."

"Näher am Ende" seiner Karriere

Verstappen wurde in einem Podcast noch konkreter mit seiner Aussage. Er sei "näher am Ende" seiner F1-Karriere als am Anfang. "Ich würde sagen, die aktuellen Regeln helfen der Langlebigkeit meiner Karriere in der Formel 1 nicht. Sagen wir es so", so der viermalige Weltmeister.

Über seine Karriere sagt Verstappen: "Aber das ist egal. Es ist egal. Ich bin sowieso sehr glücklich mit meiner Karriere in der Formel 1. Ich kann das ganz leicht hinter mir lassen. Ich habe viele andere Projekte."

Familie wichtiger für ihn als WM-Titel

Weiter erklärt der F1-Star: "Wen interessiert es mit 60 oder 70 Jahren noch, ob man vier oder zehn Titel gewonnen hat? Man wird älter, und ich möchte diese Zeit lieber mit meiner Familie verbringen und wirklich Zeit mit ihnen verbringen, bevor sie irgendwann auch nicht mehr da sind."

In der Winterpause sei ihm bewusst geworden, wie wichtig für ihn die Momente abseits der Rennstrecke seien: "Letzte Woche war ich mit guten Freunden und meiner Familie Skifahren, und der Freund meiner Schwester - sie werden heiraten -, da habe ich gemerkt: Das ist fantastisch, ein paar Tage zusammen zu verbringen und das Leben zu genießen."

"Ich will mein Leben leben"

Verstappen philosophiert über das Leben: "Wen interessiert es, 24 Mal im Jahr um die Welt zu reisen und noch einen Titel zu jagen? Es ist mir egal, ob ich vier oder acht gewinne. Ich will mein Leben leben. Man lebt nur einmal, und ich möchte davon nicht 25 Jahre damit verbringen, ein Auto zu fahren."

Wie lange der Niederländer noch in der Formel 1 bleiben wird, lässt er noch weiter offen. Eines ist schon klar: Die Jagd nach Titeln ist für ihn nicht mehr das Wichtigste.