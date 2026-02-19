Weltmeister wieder Single: Liebes-Aus bei Formel-1-Star

Der amtierende Formel-1-Weltmeister Lando Norris und das portugiesische Topmodel Margarida Corceiro gehen getrennte Wege. Ein bekannter Insider der Rennserie bestätigte nun das Ende der Beziehung.

Das nächste Kapitel in der bewegten On-off-Liebe von Lando Norris ist geschrieben: Der 26-jährige McLaren-Pilot hat sich von seiner Freundin Margarida Corceiro getrennt. Dies berichtet der angesehene Formel-1-Fotograf Kym Illman, der seit einem Jahrzehnt fest im Rennzirkus verwurzelt ist. In einem Video auf Instagram wurde der Brite deutlich: „Ihr werdet morgen in ‚The Sun‘ darüber lesen, er hat sich von seiner Freundin getrennt. Vielleicht habt ihr schon Gerüchte gehört, aber es ist definitiv wahr.“

Insider bestätigt das Aus

Obwohl eine offizielle Bestätigung des Paares noch aussteht, haben die Worte von Illman in der Branche großes Gewicht. Der Fotograf erreicht auf seinen Kanälen ein Millionenpublikum und gilt als bestens informiert. Bereits im Vorfeld der Bestätigung gab es Spekulationen unter Fans. Bei der Erstellung des traditionellen Startfotos zur Saisoneröffnung wollten Beobachter in einem offiziellen Video erkannt haben, wie Norris gegenüber seinem Fahrerkollegen Carlos Sainz die Trennung ansprach.

Turbulente gemeinsame Zeit

Die Beziehung zwischen dem Rennfahrer und der 23-jährigen Portugiesin war von einem ständigen Auf und Ab geprägt. Nachdem sie bereits 2024 für einige Monate liiert waren, fanden sie im Mai 2025 beim Rennen in Monte Carlo erneut zusammen. Zuvor zeigten sie sich gemeinsam bei Sportevents wie den Monte-Carlo-Masters im Tennis oder privat in Norris' Oldtimer. Doch die Versöhnung hielt nicht dauerhaft, nachdem es bereits im August 2025 zu einer zwischenzeitlichen Trennung gekommen war.

Erfolgreich auch ohne Partner

Margarida Corceiro ist in ihrer Heimat Portugal längst eine feste Größe. Das Topmodel, das unter anderem für Dessous- und Bademode wirbt, wurde vom Magazin „Forbes“ zu einer der wichtigsten Persönlichkeiten des Landes unter 30 Jahren gewählt. Vor ihrer Zeit mit dem Formel-1-Weltmeister war sie jahrelang mit dem Fußball-Star Joao Felix liiert. Für Norris steht nun wieder der Sport im Fokus, nachdem er bereits in der Vergangenheit betont hatte, dass er keine Freundin brauche, um erfolgreich zu sein.