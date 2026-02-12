Alles zu oe24VIP
Melissa Naschenweng liefert ihr heißestes Video: mit Handschellen und Feuerwehrmann!
© Zeidler/instagram

Fesselspiele

Melissa Naschenweng liefert ihr heißestes Video: mit Handschellen und Feuerwehrmann!

Von
12.02.26, 10:38
Heiß, heißer, Melissa Naschenweng. Für ihren neuen Hit „Rosa Dynamit“ verarbeitet sie erotische Fantasien und fesselt einen Feuerwehrmann. Mit rosa Handschellen. 

„Es wird heiß!! Am Freitag, um 10 Uhr kommt das Musikvideo zu „Rosa Dynamit“. Melissa Naschenweng liefert jetzt, wie sie in einem Teaser-Video auf Instagram zeigt, nicht nur das heißeste, sondern auch das schärfste Musikvideo des Austropop. Schließlich verarbeitet sie für ihren neuen Hit gar erotische Fantasien: So wird von ihr ein sexy Feuerwehrmann an einen Sessel gefesselt. Mit rosa Handschellen! Hot & Kinky!

© Instagram

© Instagram


Der stramme Alex von der freiwilligen Feuerwehr Ellmau ließ diese „Tortur“ über sich ergehen. Und würde dafür auch mit einem heißen Tänzchen von Melissa belohnt.

© Instagram

© Instagram

Das Video soll wohl auch an die Optik der scharfen Feuerwehrkalender erinnern Melissa liebt ja das Spiel mit dem Feuer. „Ich provoziere gerne!“ Das ist ihr mit dem neuen Video mehr als gelungen

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

