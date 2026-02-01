Busen-Streit um Lombardi-Ex eskaliert: Laura Maria Rypa platzt der Kragen

Laura Maria Rypa wehrt sich gegen geschmacklose Kommentare zu ihrem Körper. Mit offenen Worten, Selbstbewusstsein und einer deutlichen Botschaft setzt die zweifache Mutter ein starkes Zeichen auf Instagram.

Für Laura Maria Rypa (30) ist eine Grenze erreicht. Die ehemalige Verlobte von DSDS-Sieger Pietro Lombardi (33) sieht sich seit Tagen mit geschmacklosen Kommentaren konfrontiert, in denen User ihre Oberweite zum Thema machen. Nun meldet sich die Influencerin deutlich zu Wort – und setzt ein klares Zeichen.

Auf Instagram, wo ihr knapp eine Million Follower folgen, machte Rypa am Wochenende mehrere der abwertenden Kommentare öffentlich. Anlass waren Bikini-Fotos, unter denen immer wieder über ihren Körper geurteilt wurde. „Ich lese unter meinen Bikinibildern immer wieder Kommentare über meinen Körper. Dass meine Brüste geschrumpft seien oder ‚oben die Luft raus‘ ist“, schreibt sie offen. Und stellt unmissverständlich klar: „Ganz ehrlich: Mich trifft das nicht. Ich weiß, was mein Körper geleistet hat, ich kenne meine Geschichte und kann über so etwas hinwegsehen.“

"Lieber ist die Luft raus aus den Brüsten als aus dem Hirn"

Die Worte lassen erkennen, wie gefestigt die zweifache Mutter mit sich selbst ist – und wie reflektiert sie ihren eigenen Selbstwert betrachtet. Den Anfeindungen begegnet sie mit scharfem Witz: „Lieber ist die Luft raus aus den Brüsten als aus dem Hirn.“

Gleichzeitig richtet Rypa den Blick über sich hinaus. Unter ihren Followern seien viele junge Mädchen, betont sie. „Weil es da draußen so viele Menschen gibt, die genau solche Kommentare treffen können und die vielleicht gerade nicht so stark sind, die sowieso schon an sich zweifeln oder lernen müssen, ihren Körper anzunehmen.“

Ihre Botschaft ist klar und persönlich: Ihr Körper habe „zwei wunderbare Kinder zur Welt gebracht“, ihre Söhne aus der Beziehung mit Pietro Lombardi habe sie „mit diesen Brüsten gestillt“. Und weiter: „Für mich zählt am Ende nur eines: Meine Kinder sind gesund und daran hat mein Körper einen riesigen Anteil.“