In Skandal verwickelt: 'Melania'-Doku-Regisseur kuschelt mit jungen Mädchen

In den neu veröffentlichten Epstein-Akten taucht nun auch Regisseur Brett Ratner auf. Ein Foto zeigt ihn Seite an Seite mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein – sich kuschelnd an jungen Mädels - die minderjährig wirken.

Das US-Justizministerium hat weitere Dokumente und Bilder aus dem Umfeld von Jeffrey Epstein (†66) veröffentlicht. Darunter befindet sich ein Foto, das den Hollywood-Regisseur Brett Ratner (56) gemeinsam mit Epstein zeigt.

© Department of Justice

Ratner sitzt auf einem Sofa, eng an eine junge Frau gelehnt, während Epstein neben ihm in die Kamera grinst. Die Gesichter der Frau sowie einer weiteren Person auf dem Bild wurden geschwärzt.

Kurz nach Veröffentlichung von Doku 'Melania'

Wann und wo das Foto entstand und wer die abgebildeten Frauen sind, ist unklar. Ratner wird im Zusammenhang mit dem Bild keiner konkreten Straftat beschuldigt. Dennoch sorgt die Veröffentlichung für neue Diskussionen – insbesondere vor dem Hintergrund seiner Vergangenheit und aktueller Berichte über Spannungen am Set seines Films „Melania“.

Erste große Regie-Arbeit endet im Skandal

Der Film über Melania Trump (55), Ehefrau von US-Präsident Donald Trump (79), ist Ratners erste große Regiearbeit seit 2017. Kritiker reagierten überwiegend ablehnend, während Teile des Publikums den patriotischen Ton lobten. Finanziell war der Start dennoch erfolgreich: Am Eröffnungswochenende spielte der Film rund sieben Millionen Euro ein. Amazon sicherte sich die weltweiten Rechte für etwa 34 Millionen Euro und investierte zusätzlich rund 30 Millionen Euro in Marketing.

Sexueller Missbrauch wurde ihm schon früher vorgeworfen

Ratner stand bereits zuvor unter Druck. Mehrere Frauen hatten ihm in der Vergangenheit sexuellen Missbrauch vorgeworfen, woraufhin er jahrelang von großen Hollywood-Produktionen ausgeschlossen wurde. Zu den nun aufgetauchten Epstein-Fotos äußerte sich der Regisseur bislang nicht. In früheren Veröffentlichungen war Ratner bereits auf Bildern mit weiteren umstrittenen Persönlichkeiten aus Epsteins Umfeld zu sehen.