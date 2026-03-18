Modewelt in Aufruhr: Star-Designer John Galliano geht zu Zara

Kaum jemand hat damit gerechnet: Star-Designer John Galliano arbeitet künftig mit Zara zusammen. Statt Couture und exklusiver Runways bringt er seine Handschrift erstmals in die breite Masse. Eine Kooperation, die überrascht und die Modewelt spürbar verändert.

Die Modewelt liebt ein gutes Comeback. Und dieses hier fühlt sich an wie ein Plot-Twist, mit dem einfach niemand gerechnet hat: John Galliano, einst das Enfant terrible von Dior und kreatives Mastermind bei Maison Margiela, startet ausgerechnet beim Fast-Fashion-Giganten Zara neu.

© Getty Images

Vom Couture-König zur High-Street-Revolution

Galliano war nie der Designer für halbe Sachen. Seine Shows bei Dior? Couture Theater. Seine Arbeit bei Maison Margiela? Kunst mit Gänsehaut-Faktor. Und jetzt? Kein großes Comeback bei einem Couture-Haus, sondern eine zweijährige Zusammenarbeit mit Zara.

© Getty Images

Ein Move, der ungefähr so überraschend ist wie das Staffel-Finale bei "The White Lotus". Ab September 2026 soll die erste Kollektion erscheinen. Galliano wird dafür bestehende Zara-Designs „dekonstruieren und neu konfigurieren“. Klingt nach Margiela-DNA im Fast-Fashion-Kontext und genau das macht die Sache so spannend.

Luxus-DNA für alle?

Was das wirklich bedeutet: Galliano bringt seine Handschrift erstmals konsequent zu einem Massenpublikum. Also nicht mehr nur Front Row in Paris, sondern potenziell auch Kleiderstange im Einkaufszentrum. Zara verfolgt schon länger die Strategie, sich mit kreativen Kollaborationen von der Konkurrenz abzuheben und holt sich jetzt einen der einflussreichsten Designer der letzten Jahrzehnte ins Boot. Oder anders gesagt: High Fashion trifft High Street. Und beide Seiten haben etwas zu gewinnen.

© Getty Images

„Ich habe so etwas noch nie gemacht“, sagte er selbst über die Zusammenarbeit. Genau das habe ihn gereizt: die Neuheit, die Herausforderung. Seine Vision? Kollektionen, die über Geschlechtergrenzen und klassische Saisons hinausgehen.

Ein Comeback mit Geschichte

Ganz ohne Kontext funktioniert diese Story aber nicht. Denn Gallianos Karriere war nicht nur von kreativen Höhen geprägt, sondern auch von massiven Kontroversen. Seine antisemitischen Aussagen Anfang der 2010er führten zu seinem abrupten Aus bei Dior und warfen lange Schatten auf seinen Ruf.

Sein späteres Comeback bei Maison Margiela wurde von vielen als vorsichtige Rehabilitation gesehen, getragen von herausragender kreativer Arbeit, aber auch begleitet von kritischer Beobachtung. Dass er jetzt bei Zara ein neues Kapitel aufschlägt, zeigt: Die Modewelt ist bereit, ihm weiterhin Raum zu geben, aber jetzt unter neuen Bedingungen.