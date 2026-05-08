Prinzessin Kate trägt den SCHÖNSTEN Business-Look für warme Tage

Bei einem Termin des Royal Foundation Centre for Early Childhood an der University of East London setzte Prinzessin Catherine auf einen Look, der aktuell als perfekter Business-Look für den Sommer gilt: ein beigefarbener Hosenanzug mit weiter Marlenehose.

Während früher im britischen Königshaus vor allem Etuikleider den Dresscode bestimmten, zeigt Kate immer öfter, wie stilvoll auch moderne Tailoring-Looks wirken können. Ihr beigefarbener Suit strahlt dabei genau jene Leichtigkeit aus, die man sich für die warme Jahreszeit wünscht. Beige wirkt frisch, elegant und lässt sich im Sommer besonders vielseitig kombinieren – von Weiß über Creme bis hin zu soften Pastelltönen.

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Prinzessin Kate im eleganten Hosenanzug

Besonders modern wirkt die Kombination aus hoch geschnittener Marlenehose und locker fallendem Blazer. Die weite Silhouette sorgt nicht nur für eine elegante Linie, sondern macht den Look auch angenehm tragbar an langen Arbeitstagen. Dazu kombinierte Kate eine schlichte weiße Bluse und spitze Pumps im selben Beigeton. So wirkt das Outfit ruhig, clean und gleichzeitig extrem hochwertig.

Gerade die Marlenehose macht den Look so zeitlos. Sie bringt Bewegung in das Outfit und wirkt deutlich entspannter als klassische Slim-Fit-Schnitte. Gleichzeitig bleibt der Stil royal-elegant.

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Wer den Look im Sommer nachstylen möchte, kann besonders an heißen Tagen auf leichte Materialien setzen. Vor allem ein beiger Hosenanzug aus Leinen wäre eine perfekte Alternative: Der Stoff wirkt luftig, edel und unterstreicht die entspannte Eleganz des Looks zusätzlich. Kombiniert mit minimalistischen Accessoires, feinem Goldschmuck und hellen Slingbacks entsteht ein Sommer-Business-Outfit, das sowohl im Office als auch bei Events funktioniert.

Mit diesem Auftritt zeigt Prinzessin Kate erneut, warum sie als moderne Stil-Ikone gilt: Sie schafft es, klassische Eleganz mit aktuellen Trends zu verbinden – und liefert gleichzeitig die perfekte Inspiration für sommerliche Business-Looks.