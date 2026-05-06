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Das sind die 2 GRÖSSTEN Fashion-Trends im Sommer 2026
© Getty Images

90er sind zurück

Das sind die 2 GRÖSSTEN Fashion-Trends im Sommer 2026

06.05.26, 14:07
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2006 hat angerufen und die Mode hebt endlich wieder ab: Diese zwei Trends sind im Sommer 2026 plötzlich überall und feiern gerade ihr großes Comeback. 

Mode liebt Nostalgie. Und obwohl wir längst im Jahr 2026 angekommen sind, fühlt sich vieles gerade eher nach 2006 oder 2016. Denn zwei Trends, die viele eigentlich schon tief im Fashion-Gedächtnis vergraben hatten, feiern gerade ein überraschend großes Comeback. Und das Verrückte: Zusammen funktionieren sie sogar noch besser.

Caprihosen sind plötzlich wieder cool

Ja, wirklich. Die Caprihose ist zurück. Der einst umstrittene Trend kämpft sich gerade mit voller Kraft zurück auf die Straßen und diesmal nicht nur ironisch. Vor allem Hailey Bieber und Kendall Jenner pushen den Look aktuell massiv. Dabei hat die Hose eigentlich schon mehrere Fashion-Leben hinter sich. In den 50er- und 60er-Jahren wurde sie durch Ikonen wie Audrey Hepburn berühmt, in den 2000ern war sie sowieso überall und jetzt eben wieder. Der Unterschied zu damals? Das Styling. 2026 wird die Caprihose deutlich cleaner kombiniert: mit spitzen Kitten Heels, Mules oder minimalistischen Tops. 

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Spitzen-Camisoles feiern ihr großes Revival

Parallel dazu erlebt ein weiteres Relikt gerade seinen absoluten Main-Character-Moment: asymmetrische Camisole-Tops mit Spitze. Seidige Stoffe, dünne Träger und Spitzen-Details wirken plötzlich wieder maximal modern - irgendwo zwischen 90s-Slipdress und SATC-Revival. Vor allem auf Instagram werden aktuell nonstop Looks gezeigt, die direkt aus einem Film aus 2004 stammen könnten. Und genau das ist wahrscheinlich auch der Punkt: Fashion will gerade wieder dieses Leichte, Mühelose zurückbringen. 

Warum gerade diese Trends funktionieren

Eigentlich überraschend: Caprihosen galten jahrelang als absolutes Fashion-No-Go und Cami-Tops mit Spitze hatten lange etwas von „2000er Schlafanzug“. Doch genau diese Nostalgie macht die Trends jetzt wieder spannend. Mode bewegt sich aktuell generell stark zwischen:

  • Y2K
  • Indie Sleaze
  • 90s Minimalismus
  • und diesem „Model-off-duty“-Look, den früher jede zweite Figur aus The O.C. getragen hätte.

Und plötzlich ergeben Caprihose + Spitzentop zusammen Sinn.

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