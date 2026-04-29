Chanel in Biarritz: Nicole Kidman, A$AP Rocky & Co. feiern Blazys Logo-Comeback

Die Chanel Cruise Show bringt den Glamour zurück an die Atlantikküste. Designer Matthieu Blazy sorgt für eine Überraschung, mit der keiner gerechnet hätte.

Wenn ein Ort nach Chanel schreit, dann ist es Biarritz. Salzige Meeresluft, mondäne Belle-Époque-Atmosphäre – und vor allem: genau hier eröffnete Gabrielle Chanel 1915 ihren ersten Store. Dass der neue Kreativdirektor Matthieu Blazy seine Cruise-Show ausgerechnet hier inszeniert, ist also kein Zufall. Der Titel der Kollektion: „Sous le salon la plage“ – unter dem Salon liegt der Strand.

Front Row zum Niederknien

STARS BEI DER CHANEL-SHOW 1/4

2/4

3/4

4/4 © CHANEL PR © CHANEL PR © CHANEL PR © CHANEL PR

Natürlich wäre es keine Chanel-Show ohne die ganz großen Stars. Und Biarritz wurde am Montag kurzerhand zur Promi-Show: Nicole Kidman erschien in einem makellosen, schwarzen Dress, während A$AP Rocky mit einer lässigen Attitude und einer pinken Statement-Bag alle Blicke auf sich zog.

Ebenfalls in der Front Row: die immer faszinierende Tilda Swinton. Und dann natürlich Monaco-Royalty: Charlotte Casiraghi, die Chanel sowieso wie keine Zweite verkörpert. Très chic!

Das eigentliche Highlight? Der überraschendste Trend der Saison

Aber kommen wir zum Punkt: der Kollektion. Denn die hat uns wirklich kurz den Atem geraubt.

Blazy bringt den Logo-Print zurück. Aber bitte nicht laut und plakativ, sondern so subtil und raffiniert, dass man zweimal hinschauen muss. Das ikonische Doppel-C zieht sich wie ein kunstvolles Ornament durch fließende Seidenkleider, ausgestellte Röcke und cleane Silhouetten.

CHANEL CRUISE 2026/27 SHOW 1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10 © CHANEL PR © CHANEL PR © CHANEL PR © CHANEL PR © CHANEL PR © CHANEL PR © CHANEL PR © CHANEL PR © CHANEL PR © CHANEL PR

Zwischen Tweed, Fransen und fließender Eleganz

Natürlich fehlen auch die Chanel-Codes nicht: ikonischer Tweed, verspielte Fransen, Schwarz-Weiß in seiner schönsten Form. Doch alles wirkt leichter, moderner, fast wie vom Atlantikwind durchweht. Materialien wie Seide und Baumwoll-Canvas geben der Kollektion eine neue, entspannte Kostbarkeit.

Blazy zeigt hier ganz klar: Chanel kann Heritage – aber eben auch Zukunft.

Das Ende von „unsichtbarem Luxus“?

Mit dieser Cruise Show passiert etwas Spannendes: Chanel verabschiedet sich leise vom Understatement-Zwang der letzten Jahre. Das Logo darf wieder sichtbar sein. Aber eben auf die eleganteste Art, die man sich vorstellen kann.