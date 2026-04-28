Harry Styles & Zoë Kravitz verlobt: So teuer ist ihr Verlobungsring

Wenn es um ihr Liebesleben geht, hat Zoë Kravitz bisher ein ziemlich gutes Händchen bewiesen. Viele ihrer Beziehungen lesen sich wie eine Liste der größten Celebrity Crushes und aktuell scheint es besonders ernst zu sein und zwar mit Harry Styles.

Denn: Seit rund acht Monaten ist sie mit Harry Styles liiert und jetzt könnte das Ganze schon den nächsten großen Schritt erreicht haben.

Harry Styles & Zoë Kravitz: Verlobungsgerüchte werden bestätigt

Ausgelöst wurden die Spekulationen, als Kravitz kürzlich mit einem auffälligen Diamantring an genau dem Finger gesichtet wurde. Mehrere Paparazzi-Fotos machten schnell die Runde und das Internet hatte natürlich sofort eine Meinung. Jetzt scheint klar: Laut einem Bericht des Magazins People soll das Paar tatsächlich verlobt sein. Die beiden sollen die Neuigkeit bereits im kleinen Kreis mit Familie und engen Freund:innen gefeiert haben, ganz ohne großes Hollywood-Spektakel.

Der Ring? Alles andere als dezent

Auch wenn Kravitz den Ring bisher geschickt vor Kameras versteckt, konnte man trotzdem einen kleinen Blick auf das gute Stück erhaschen. Der Ring besitzt einen großen ovalen Diamanten besitzen, auf einem goldenen Band sitzen und mehrere Karat wieder. Expert:innen schätzen den Stein auf etwa sechs bis acht Karat. Und jetzt zum eigentlichen Highlight: Der geschätzte Wert liegt bei rund 500.000 Dollar aufwärts.

Wer hat den Ring entworfen?

Noch ist nicht bestätigt, von welchem Designer der Ring stammt. Kravitz ist allerdings seit Längerem Fan der Schmuckmarke Jessica McCormack und wurde kürzlich sogar deren Markenbotschafterin. Ihr vorheriger Verlobungsring aus der Beziehung mit Channing Tatum kam ebenfalls von dort. Ob auch diesmal dieselbe Brand dahintersteckt? Noch unklar, aber die Gerüchteküche brodelt.

Erstmals wurden Kravitz und Styles im August 2025 zusammen in Rom gesichtet. Seitdem tauchen sie immer wieder gemeinsam auf, oft sogar in abgestimmten Outfits. Insider berichten, dass Kravitz den Sänger sogar als ihren „Seelenverwandten“ bezeichnet haben soll. Und jetzt? Sieht es ganz so aus, als würde das Paar den nächsten Schritt wagen.