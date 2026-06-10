Das sind die schönen Spielerfrauen unserer ÖFB-Stars

Sie fiebern mit, geben Halt und feiern jeden Sieg: Das sind die Partnerinnen unserer WM-Helden.

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Wenn Österreich bei der WM aufläuft, schauen Millionen Fans auf die Männer am Platz. Doch hinter den Nationalteam-Stars stehen Frauen, die längst Teil ihrer Erfolgsgeschichte sind: Ehefrauen, Partnerinnen, Mütter ihrer Kinder und langjährige Jugendlieben, die zwischen Reisen, Klubwechseln und Turnierdruck für Stabilität sorgen.

Denn während sich die ÖFB-Spieler auf Trainingslager, Taktik und große Spiele konzentrieren, hält ihr privates Umfeld oft den Rücken frei. Einige Beziehungen sind schon seit vielen Jahren gewachsen, andere wurden erst vor Kurzem mit Hochzeit oder Babyglück gekrönt. Wir zeigen, welche Frauen unsere rot-weiß-roten Fußballstars abseits des Rasens begleiten.

Lena Katrin Posch: Babyglück vor dem großen Fußballsommer

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Bei Stefan Posch läuft es privat besonders schön: Seine Ehefrau Lena Katrin Posch, ehemals Lena Fleckenstein, brachte vor wenigen Wochen ihr zweites Kind zur Welt. Nach Sohn Romeo, der im März 2024 geboren wurde, macht nun der kleine Mile das Familienglück perfekt. Geheiratet hatte das Paar nur kurz zuvor, im Februar 2024.

Für den ÖFB-Verteidiger ist seine Familie offenbar der wichtigste Ausgleich zum Fußballstress. Während auf dem Platz volle Konzentration gefragt ist, warten zu Hause zwei kleine Söhne – und eine Familie, die bei jedem Nationalteam-Auftritt mitfiebert.

Sarah Endlicher: Alexanders Rückhalt seit vielen Jahren

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Torhüter Alexander Schlager kann sich privat auf eine besonders beständige Liebe verlassen. Seit Juli 2019 ist er mit Sarah Endlicher verheiratet, davor waren die beiden bereits acht Jahre ein Paar. 2022 wurden sie Eltern eines gemeinsamen Kindes. Mittlerweile haben sie schon ein zweites.

Gerade bei einem Großereignis wie einer WM ist ein stabiles Zuhause für Spieler Gold wert. Sarah begleitet Schlagers Karriere schon lange – und gehört damit zu den Frauen, die viele Höhen, Herausforderungen und große Fußballmomente aus nächster Nähe miterlebt haben.

Paula Irnberger: Nicolas Seiwalds private Konstante

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Nicolas Seiwald hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist jedoch, dass Paula Irnberger die Frau an seiner Seite ist. Die beiden sollen schon länger zusammen sein, viele Details über ihre Beziehung gibt es aber nicht.

Das passt zu Seiwalds ruhiger Art: Während er im Nationalteam als laufstarker, disziplinierter Mittelfeldspieler auffällt, bleibt sein Liebesleben eher privat. Gerade deshalb wirkt Paula wie seine persönliche Konstante abseits des großen WM-Trubels.

Sarah Arnautovic: Starkes Team trotz Distanz

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Bei Marko Arnautovic gehört Ehefrau Sarah Arnautovic längst zu seiner Geschichte. Die beiden haben zwei Töchter, Emilia und Alicia. In der Puls4-Doku "Team Arnautović" sprachen Marko und Sarah vor kurzem offen darüber, dass sie im Alltag räumlich getrennte Wege gehen.

Dahinter steckt jedoch kein Liebesdrama, sondern eine bewusste Familienentscheidung: Nach vielen Umzügen durch Europa und China haben die Töchter in Italien ihren festen Lebensmittelpunkt gefunden. Schule, Freundinnen und Sport funktionieren dort gut – für diese Stabilität pendelt die Familie lieber, als die Kinder immer wieder aus ihrem Alltag zu reißen.

Gerade bei einer WM, wenn Druck, Reisen und Emotionen besonders groß sind, zeigt sich: Team Arnautović funktioniert auch über Distanz.

Shalimar Heppner: Stilvolle Unterstützung für David Alaba

© Getty Images for CYBEX

David Alaba und Shalimar Heppner sind seit 2017 ein Paar. Gemeinsam haben sie zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Bis zuletzt lebte die Familie gemeinsam in Madrid, wo Alaba bei Real Madrid unter Vertrag stand.

Shalimar hält sich meist im Hintergrund, gilt aber als starke Partnerin an der Seite eines der bekanntesten österreichischen Fußballer. Für Alaba, der als Führungsspieler im Nationalteam eine zentrale Rolle einnimmt, ist seine Familie ein wichtiger Ruhepol – besonders in intensiven Turnierphasen.

Katja Kühne: Vom TV-Star zur Spielerfrau bei der WM

Marcel Sabitzer und Katja Kühne sind seit 2017 ein Paar und haben eine gemeinsame Tochter, Mary-Lou. 2025 gaben sie sich das Jawort. Katja ist in der Öffentlichkeit keine Unbekannte: Bekannt wurde sie 2014 durch die RTL-Show "Der Bachelor", in der sie damals die letzte Rose von Christian Tews bekam.

Heute steht Katja nicht mehr als Reality-Star im Mittelpunkt, sondern als Partnerin, Mutter und Ehefrau an Sabitzers Seite. Der Altersunterschied von neun Jahren spielte für die beiden nie eine Rolle. Bei großen Turnieren fiebert Katja mit Sicherheit besonders mit – schließlich weiß sie, wie viel Leidenschaft und Arbeit hinter jedem Auftritt steckt.

Cornelia Lienhart: Liebe, die schon lange hält

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Philipp Lienhart und Cornelia Lienhart sind schon seit vielen Jahren ein Paar. Im Mai 2024 heirateten die beiden in Lilienfeld. Ihre Beziehung gehört zu jenen Liebesgeschichten, die über Jahre gewachsen sind. Cornelia kennt den Fußballalltag ihres Mannes schon lange – und wird bei seinen großen Auftritten im ÖFB-Dress wohl besonders stolz mitfiebern.

Celine Schmid: Romano Schmids Familienglück

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Romano Schmid ist seit Dezember 2023 mit seiner Celine verheiratet. Die Grazerin und der Fußballprofi haben zwei Söhne, Liam und Emilio. Celine ist dabei nicht nur Ehefrau, sondern auch Mama zweier kleiner Söhne – und damit Teil von Schmids ganz persönlichem Erfolgsteam.

Sandy Sobotka: Frisch verheiratet mit Christoph Baumgartner

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Christoph Baumgartner und Sandrine "Sandy" Sobotka machten ihre Liebe 2024 offiziell und heirateten 2025 auf Mallorca. "Baumi" fällt zwar verletzungsbedingt für die Weltmeisterschaft 2026 aus, dennoch wird der ÖFB-Teamspieler seine Mannschaft in den USA begleiten. Privat scheint er in Sandy seinen Ruhepol gefunden zu haben.

Ines Sarah Laimer: Baby Nummer zwei für Konrad Laimer

© FC Bayern via Getty Images

Bei Konrad Laimer und seiner Ehefrau Ines Sarah Laimer steht wieder Familienglück an. Der 28-jährige Mittelfeldmotor des FC Bayern München und seine gleichaltrige Frau erwarten ihr zweites Kind. Im Dezember 2024 wurden sie bereits Eltern einer Tochter.

Die Liebesgeschichte der beiden begann früh: Konrad und Ines Sarah kennen sich aus der Schulzeit und sind seit 2013 ein Paar. Im Juni 2023 heirateten sie in der Nähe von Florenz.

Heute stehen die beiden mitten im Familienleben – und vor dem nächsten großen Kapitel. Während Laimer für Österreich um WM-Erfolge kämpft, wächst zu Hause sein größtes Glück weiter.

Natalie Mwene: Romantisches Jawort in Italien

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Auch Philipp Mwene hat sein privates Glück gefunden: Der ÖFB-Verteidiger ist mit Natalie Mwene verheiratet. Das Paar gab sich 2022 in der Toskana das Jawort – romantischer geht es kaum. Abseits des Fußballplatzes hat Mwene damit einen starken Rückhalt, der bei großen Nationalteam-Momenten mitfiebert.