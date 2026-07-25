Hollywoods neues Power-Paar: Das Erfolgsgeheimnis von Zendaya & Tom Holland

Es ist der Sommer von Zendaya und Tom Holland: Mit "Spider-Man: Brand New Day" kommt jetzt der nächste Blockbuster mit den beiden Superstars ins Kino.

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Der Rummel um Christopher Nolans "Die Odyssee" hat sich noch nicht gelegt und schon geht‘s von vorne los: Zendaya (29) und Tom Holland (30) kehren mit "Spider-Man: Brand New Day" (ab 29. Juli), ihrem dritten gemeinsamen Teil der Superhelden-Reihe, auf die Leinwand zurück. Dass die beiden in den zwei großen Blockbustern dieses Sommers zu sehen sind, ist kein Zufall. Zum einen, weil sie wahnsinnig gerne zusammenarbeiten. "Ich bin vielleicht ein bisschen voreingenommen, aber er ist nicht nur mein Lieblingsmensch. Er ist auch die Person, mit der ich am liebsten zusammenarbeite", sagte Zendaya über ihren Ehemann. Zum anderen, weil sie zu den gefragtesten Schauspieler:innen gehören, die Hollywood im Moment hat.

© Sony Pictures

Privates Glück

Die heimliche Hochzeit bestätigten sie erst im Nachhinein. Mehr, als dass sie geheiratet haben und glücklich sind, haben Zendaya und Tom nicht zu sagen. Das macht sie so sympathisch: Sie zeigen, wie sehr sie einander schätzen und stellen gleichzeitig charmant, aber bestimmt klar, wie wichtig ihre Privatsphäre ist. Sie führen zwei Leben – ein öffentliches, in dem Zendaya auf dem Red Carpet aufsehenerregende Auftritte hinlegt und Tom sie glänzen lässt und unterstützt. Etwa wenn er verhindert, dass ein Windstoß ihr Kleid wegweht. Es gibt aber auch ein zurückgezogenes Leben, das unaufregend ist. Ihr Hobby? Stricken.

Das Geheimnis ihres Erfolgs

© Getty Images for Universal Pictu

Ihr Erfolgsgeheimnis: Sie sind authentisch, bescheiden und sehr talentiert. Hollywood liebt Zendaya und Tom Holland. Auch hinter der Kamera haben sie inzwischen ein gewichtiges Wort mitzusprechen. Tom hat mit seiner Produktionsfirma Billy17 einen Deal mit Sony Pictures an Land gezogen, Zendaya produzierte unter anderem die HBO-Hitserie "Euphoria" mit.

"Spider-Man: Brand New Day" kommt ins Kino

Jetzt steht aber erst einmal die Promo-Tour für den neuen "Spider-Man"-Film "Brand New Day" an, in dem Tom Holland und Zendaya als Peter Parker und MJ wieder die Welt retten müssen. In ihrem dritten Abenteuer der Comicverfilmung leidet Peter daran, dass seine einstigen Freunde ihr Leben ohne ihn weiterführen, während er nun in Vollzeit gegen das Verbrechen kämpft.

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Gleichzeitig gibt es eine große Veränderung, die neue Kräfte in Peter freisetzt, die er möglicherweise nicht mehr kontrollieren kann. Als eine neue Bedrohung die Stadt heimsucht, könnte aber genau das zur Rettung werden. Denn Peters Gegner ist ein neuer, mächtiger Bösewicht, den niemand sehen kann.