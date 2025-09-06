Türkisch-Unterricht an Volksschule sorgt für Diskussion

Ein Facebook-Posting der FPÖ sorgt für Wirbel: Eine Volksschule im südlichen Niederösterreich bietet muttersprachlichen Unterricht auf Türkisch an – Eltern und Politiker reagieren mit heftiger Kritik.

Auf Facebook veröffentlichte die FPÖ ein Schreiben einer Volksschule, das Eltern über Sprachangebote informiert. Darin heißt es wörtlich:

„Liebe Eltern! Ihr Kind hat in der Schule die Möglichkeit, seine Erstsprache bzw. Familiensprache zu lernen. Das ist wichtig, weil sich gute Kompetenzen in der Erstsprache positiv auf das Lernen sowie die Persönlichkeitsentwicklung Ihres Kindes auswirken. An unserer Schule wird der muttersprachliche Unterricht Türkisch angeboten."

Stundenplan zeigt Türkisch-Unterricht

Laut dem Posting findet der Unterricht für die 1. und 2. Klassen jeweils dienstags in der 6. Stunde statt, für die 3. und 4. Klassen eine Stunde später. Laut oe24-Recherchen handelt es sich um eine Volksschule im südlichen Niederösterreich. Auf der Homepage preist sich die Schule selbst für ihr modernes Sprachangebot.

Kritik von Eltern und FPÖ

Das Posting sorgt nun für hitzige Debatten. Viele Eltern zeigen sich verwundert, dass Kinder in der Schule Türkisch lernen können – anstatt den Schwerpunkt stärker auf Deutsch zu legen.