Skifahrer (41) stirbt nach Sturz auf roter Piste

Der geübte Skifahrer kam bei hoher Geschwindigkeit zu Sturz.

Bei einem Skiunfall im Skigebiet Steinplatte im Dreiländereck Tirol-Salzburg-Bayern ist am Montag ein 41-jähriger Mann tödlich verunglückt. Der Skifahrer aus Oberbayern kam laut Polizeibericht gegen 9.20 Uhr mit hoher Geschwindigkeit auf einer roten Piste zu Sturz und erlag trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen noch am Unfallort seinen schweren Kopfverletzungen.

Wie Zeugen berichteten, war der Mann ein sehr geübter Skifahrer. Ein Polizeihubschrauber brachte den Verstorbenen ins Tal.