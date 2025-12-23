Alles zu oe24VIP
skiunfall
© APA/Hochmuth

Geübter Fahrer

Skifahrer (41) stirbt nach Sturz auf roter Piste

23.12.25, 09:46
Der geübte Skifahrer kam bei hoher Geschwindigkeit zu Sturz. 

Bei einem Skiunfall im Skigebiet Steinplatte im Dreiländereck Tirol-Salzburg-Bayern ist am Montag ein 41-jähriger Mann tödlich verunglückt. Der Skifahrer aus Oberbayern kam laut Polizeibericht gegen 9.20 Uhr mit hoher Geschwindigkeit auf einer roten Piste zu Sturz und erlag trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen noch am Unfallort seinen schweren Kopfverletzungen.

Wie Zeugen berichteten, war der Mann ein sehr geübter Skifahrer. Ein Polizeihubschrauber brachte den Verstorbenen ins Tal.

