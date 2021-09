Dieses Super-Trio rockt die 'Big Three'

Real Madrid, Barcelona, Bayern München - unsere Teamkicker erobern Fußballwelt.

24 Champions-League-Triumphe, 91 nationale Meistertitel, 9 FIFA-Klub-WM-Titel -Bayern München, Real Madrid und der FC Barcelona sind die wohl drei größten Vereine der Fußball-Geschichte, auch heute noch neben den englischen Top-Klubs das Um und Auf im Weltfußball. Was alle drei gemeinsam haben? Österreichische Beteiligung -zum ersten Mal in der Geschichte stehen bei allen drei Vereinen zugleich rot-weiß-rote Exporte unter Vertrag.

Bei den Königlichen aus Madrid ist es Alaba: Der 29-Jährige wagte nach 13 Jahren bei den Bayern ein neues Abenteuer, wechselte ablösefrei und unterschrieb bis 2026. "Ich bin unglaublich glücklich, hier zu sein", strahlt der Mann mit der Rückennummer 4. Der in den ersten drei Liga-Spielen unter Beweis stellte, eine wichtige Baustelle für Real zu werden. "Ein Spieler von fundamentaler Bedeutung", schrieb die spanische Zeitung AS. Unter Coach Carlo Ancelotti kam Alaba bislang sowohl als Innen-als auch Linksverteidiger zum Zug. Einzig neben dem Platz sucht Alaba noch nach einer geeigneten Bleibe, lebt im Hotel. Ein Haus ist aber in Aussicht, dann kommen auch Freundin Shalimar und Sohn zum ihm in die spanische Hauptstadt.

Demir erinnert bei Barça schon an Legende Messi

Rund 600 Kilometer entfernt hinterlässt Juwel Yusuf Demir seine Spuren. Der 18-Jährige erfüllte sich seinen Kindheitstraum, wechselte auf Leihbasis von Rapid zum FC Barcelona. Von Beginn an wusste der Linksfuß zu überzeugen, trainierte in der ersten Elf mit und zeigte in den Testspielen auf. Der Lohn: Zuletzt gegen Bilbao feierte er sein Pflichtspieldebüt für Barcelona -als jüngster Nicht-Spanier seit einem gewissen Lionel Messi. Mit eben diesem vergleicht ihn Superstar Gerard Pique: "Yusuf hat im Dribbling einen ähnlichen Stil wie Messi. Für sein Alter ist er schon auf einem hohen Niveau. Ich bin sicher, dass er uns enorm helfen wird." Barcelona ist so begeistert, dass laut spanischen Medien schon entschieden wurde, die Ablöse in Höhe von 10 Millionen Euro im Sommer an Rapid zu überweisen. Zudem scheint Demir im offiziellen Saisonkader auf, erhält die Nummer 11.

Sabitzer: Bayern-Dress endlich Arbeitskleidung

Der dritte im Bunde ist Marcel Sabitzer. Rund 15 Millionen Euro ließen sich die Bayern den Leipzig-Kapitän kosten, der 27-Jährige unterschrieb bis 2025 bei seinem Traumverein. "Als Kind bin ich immer im Bayern-Trikot rumgelaufen, jedes Jahr zu Weihnachten bekam ich ein neues. Ich werde alles für diesen Verein geben, möchte so viele Spiele wie möglich gewinnen und natürlich viele Titel holen", betont Sabitzer, absoluter Wunschspieler von Coach Julian Nagelsmann. In der Champions League trifft Sabitzer mit den Bayern bereits in 13 Tagen auf Demir und Barcelona, Mitte Oktober fordert Demir im El Clásico Real und Alaba. Dazwischen geigen die drei gemeinsam im Team auf - die rot-weiß-rote Fußball-Zukunft verheißt Großes.