Gegen Gewalt an Frauen: Promis erkicken 2.500 Euro im XXL-Wuzzler

Sonntagabend zeigten sich Künstler und Content Creators von ihrer sportlichen Seite. Auf Einladung von Roman Gregory spielten sie zugunsten der Wiener Frauenhäuser und von White Ribbon.

Im Wuzzler brodelten die Emotionen, doch es ging um mehr als nur Tore. Beim Kickerl Royale in Wien trafen am Sonntagabend Künstler, Influencer und Sportler aufeinander. Mit Kampfgeist und Haltung spielten sie gegen Gewalt an Frauen und sammelten dabei 2.500 Euro für Wiener Frauenhäuser und die Initiative White Ribbon.

Das Match entschieden "Die Affn“ für sich und verwiesen das "Team Pogo“ auf Platz 2. © Roland Rudolph

Der XXL-Tischfußball des SV Donau wurde zur Bühne für ein außergewöhnliches Benefizturnier. Seit 2019 setzt sich der von Roman Gregory initiierte und Irena Blagojevic organisierte Band Fußball Cup gegen Gewalt an Frauen ein. Statt wie früher auf dem grünen Rasen, traten die Teams diesmal im riesigen Wuzzler gegeneinander an. Sechs Mannschaften lieferten sich spektakuläre Matches unter den wachsamen Augen der Schiedsrichter Andy Ogris und Maria Wolf.

Gewalt an Frauen: Männer sind Teil der Lösung

Aida Loos führte mit Witz und Charme durch den Abend. Mit dabei waren unter anderem Chip and Dale und Leo Aberer mit dem Team "Die Affn", Marco Pogo als Kapitän von "Team Pogo", Singer-Songwriterin Anna-Sophie mit den "Slominions" und Lizz Görgl mit "Lizz n’ Friends". Am Ende setzte sich "Die Affn" durch, gefolgt von "Team Pogo" und den "Slominions".

"Gemeinsam mit den sportlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern helfen wir mit Leichtigkeit und Freude lösungsorientiert direkt dort, wo es gebraucht wird und direkt ankommt. Beim ‚Kickerl Royale“ machen wir auf ein ernstes Thema mit Spaß und Augenzwinkern aufmerksam und zeigen, dass Männer die Lösung im Engagement gegen Gewalt an Frauen sind", so Gregory.