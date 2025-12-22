Alles zu oe24VIP
Grippewelle rollt über Oberösterreich.

Alarm zu Weihnachten

Plus 70 Prozent: Zahl der Grippe-Fälle explodiert

22.12.25, 11:08
Ausgerechnet zu Weihnachten erreicht die Grippewelle ihren Höhepunkt. 

Die Grippewelle hat Österreich bereits erfasst – rund einen Monat früher als in den vergangenen Jahren. Während üblicherweise erst im Jänner der Höhepunkt erreicht wird, steigt die Zahl der Fälle heuer schon zu Weihnachten und zum Jahreswechsel deutlich an.

282.000 Österreicher krank

Wie die ÖGK mitteilt, sind die gemeldeten Influenza-Erkrankungen innerhalb von einer Woche von rund 3.400 auf fast 5.800 Fälle gestiegen, das entspricht einem Zuwachs von mehr als 70 Prozent. Auch die grippalen Infekte haben mit über 97.000 Fällen ein hohes Niveau erreicht.

Insgesamt sind bereits 282.000 Österreicher im Krankenstand. Besonders betroffen ist dabei Wien.   

Mutierte Variante verbreitet sich

Derzeit dominiert die Influenza-Variante H3N2. Laut Judith Aberle, Professorin für Virusimmunologie an der MedUni Wien, werden rund 80 Prozent der Fälle durch H3N2 verursacht, der Rest durch H1N1. Die neue Mutante gilt nicht als gefährlicher, könnte aber leichter übertragbar sein.

Impfstoff weniger passend – Schutz aber weiterhin wichtig

Die Grippeimpfung ist aufgrund der Mutation weniger wirksam. Erste Daten aus Großbritannien deuten jedoch darauf hin, dass sie weiterhin schwere Verläufe und Krankenhausaufenthalte reduzieren kann. Expertinnen beobachten einen Anstieg an Spitalseinweisungen.

Symptome und Risiko

Eine Influenza beginnt typischerweise abrupt – anders als bei Corona oder Erkältungen, deren Symptome eher schleichend stärker werden. Häufig treten hohes Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen sowie Husten auf. In schweren Fällen können Komplikationen wie Lungenentzündung oder Herzinfarkt auftreten.

