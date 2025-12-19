Alles zu oe24VIP
Alarm! Neue Virus-Variante unterläuft die Grippe-Impfung
H3N2

Alarm! Neue Virus-Variante unterläuft die Grippe-Impfung

19.12.25, 15:33
Impfdurchbruch trotz Schutzspritze.

Jetzt schlägt die Grippe mit voller Wucht zurück – ausgerechnet trotz Impfung. Grund ist eine stark mutierte Grippe-Variante, die sich aktuell in Großbritannien rasant ausbreitet.

Mutanten-Virus auf dem Vormarsch

Im Vereinigten Königreich grassiert aktuell eine veränderte Variante des Influenza-A-Subtyps H3N2. Brisant: Sie unterscheidet sich deutlich von dem H3N2-Stamm, der in den aktuellen Grippe-Impfstoffen enthalten ist. Besonders betroffen: Schulkinder und Erwachsene. Experten schlagen Alarm – das Virus habe sich seit dem Sommer mehrfach verändert und sei offenbar aggressiver geworden.

Krankenhäuser in Gefahr

Das British Medical Journal warnt eindringlich: „Angesichts der wachsenden Besorgnis, dass Krankenhäuser in diesem Winter überfordert sein werden, haben Gesundheitsbeamte alle berechtigten Gruppen aufgefordert, sich impfen zu lassen.“ Gemeint sind vor allem Menschen über 65, chronisch Kranke, Schwangere und Kinder.

Impfstoff wirkt schwächer

Besonders heikel: Die neue H3N2-Variante weist sieben neue Mutationen auf. Damit ist sie dem Impfstoff-Stamm der laufenden Saison nur noch schlecht ähnlich. Der Glasgower Infektiologe Dr. Antonio Ho warnt: „Die Veränderungen sind so ausgeprägt, dass die Bevölkerung aufgrund der schlechten Übereinstimmung mit dem Impfstoff weniger gut gegen Infektion und Erkrankung geschützt sein könnte.“ Klartext: Die Impfung schützt – aber nicht mehr so gut wie erhofft.

Mutierte H3N2-Variante

Das Robert Koch-Institut in Deutschland gibt vorsichtig Entwarnung: Die Influenza-Lage hierzulande sei noch nicht dramatisch. Die mutierte H3N2-Variante wurde bislang nur vereinzelt nachgewiesen. Eine akute Gefahr bestehe aktuell nicht – aber erhöhte Wachsamkeit sei geboten. In Europa zugelassene Grippe-Impfstoffe wirken grundsätzlich gegen alle gängigen Subtypen. Doch weichen die Viren zu stark ab, sinkt die Schutzwirkung spürbar – besonders bei H3N2. Daher kommt es, ausgerechnet zu Weihnachten, immer häufiger zu Impfdurchbrüchen.

