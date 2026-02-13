Alles zu oe24VIP
NikiFellnerKommentar

Das sagt ÖSTERREICH

SPÖ sitzt in der Babler-Falle

Von
13.02.26, 21:44
Teilen

Ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner. 

Wer der Meinung war, dass es für die SPÖ angesichts der aktuellen Umfragewerte nicht mehr schlimmer kommen könnte, wurde diese Woche wieder einmal eines Besseren belehrt. Die SPÖ ist scheinbar auf einem Selbstzerstörungstrip mit besonders langem Anlauf.

Erst die wochenlange öffentliche Debatte, ob Christian Kern Andreas Babler ablöst. Dann der peinliche Kern-Rückzieher, nachdem ihm der Wiener Bürgermeister die Unterstützung versagt hatte. Übrig bleiben nur Verlierer:

Andreas Babler ist endgültig eine „Lame Duck“, der ohne Rückhalt in der Partei im Amt bleibt. Die Folge wird ein katastrophales Ergebnis beim Parteitag sein.

Christian Kern hat all seine Kritiker bestätigt, die ihn schon immer als ungeeignet für die Politik gesehen haben. Er hat seine letzte Chance vertan und wird politisch keine Rolle mehr spielen.

Die SPÖ-Landesparteien werden das Desaster ausbaden müssen. Bei den nächsten Wahlen droht der SPÖ ein Debakel.

Und schließlich wird ein geschwächter Andreas Babler (sofern er beim Parteitag überhaupt mehr als 50% erhält) auch zur schweren Belastung für die Regierung.

