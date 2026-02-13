Minister staunt: So gigantisch ist neues REWE-Lager nahe Wien

Die REWE Group präsentiert Infrastrukturminister Peter Hanke bei einem Besuch in Wiener Neudorf die Pläne für das neue Logistikzentrum ALPHA in Wiener Neudorf.

Das Versorungslager von REWE ( BILLA, PENNY, BIPA und ADEG), wird ab April zu einem gigantischen, nachhaltigen und innovativen Logistikzentrum transformiert. REWE investiert dafür rund 600 Millionen Euro in den Aufbau eines der modernsten Logistikzentren Europas. Es ist die bisher größte Investition in der Geschichte des Unternehmens.

v.l.n.r.: Reinhard Wakolbinger (Bereichsleiter für SCM Supply Side sowie das Zentrallager Ost und ALPHA), Marcel Haraszti (Vorstand der REWE International AG), Peter Hanke (Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur), Isabella Handler (ALPHA Projektleiterin bei der REWE International AG), Christian Hörner (Geschäftsführer Lager & Transport bei der REWE International AG) © REWE International AG/Robert Harson

Bei einer Führung durch den bestehenden Logistikstandort in Wiener Neudorf mit Marcel Haraszti, Vorstand der REWE International AG, Christian Hörner, Geschäftsführer Lager & Transport, der Projektleiterin für ALPHA, Isabella Handler, und dem zuständigen Bereichsleiter für SCM Supply Side sowie das Zentrallager Ost und ALPHA, Reinhard Wakolbinger, erhielt Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) einen Einblick in den Bau und die Pläne zu ALPHA. Im Fokus standen die nachhaltige Transformation und Leistungsfähigkeit des Logistikzentrums sowie seine strategische Bedeutung für die Versorgungssicherheit Österreichs.

Minister: "Entscheidend für die Versorgungssicherheit Österreichs"

„Eine leistungsfähige und resiliente Handelslogistik ist entscheidend für die Versorgungssicherheit Österreichs und für die nachhaltige, wirtschaftliche Stabilität. Projekte wie die moderne Transformation des Logistikzentrums ALPHA zeigen, wie innovative Technologien, resiliente Infrastruktur und Nachhaltigkeit gebündelt werden können“, betonte Peter Hanke, Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, beim Rundgang.

2.500 Standorte werden versorgt

Die REWE Group investiert bis 2030 rund 600 Millionen Euro in den Neubau des Standorts auf bereits bestehender, bebauter Fläche und setzt damit neue Maßstäbe für innovative, nachhaltige Handelslogistik mit modernsten Lagertechnologien. Künftig werden von Wiener Neudorf aus rund 2.500 Standorte - insbesondere in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland versorgt.

„ALPHA ist für uns Fortschritt und Zukunft. Wir investieren mit diesem Innovationsprojekt nicht nur in die nachhaltige Transformation der REWE Logistik sondern auch bewusst in den Wirtschaftsstandort Österreich und die Region Niederösterreich. Wir schaffen in Wiener Neudorf ein Logistikzentrum, das die Versorgung mit diesem Standort für die nächsten 30 Jahre sichert, sowie neue, hochqualifizierte Arbeitsplätze für zukünftige Berufsbilder“, so Marcel Haraszti, Vorstand REWE International AG.

Baustart voraussichtlich im zweiten Quartal 2026

Die Umsetzung von Projekt ALPHA hat im Juli 2025 mit dem offiziellen Kick-off gestartet. In der ersten Bauphase wurden bisher erfolgreich erste Abbrucharbeiten durchgeführt. Die Bauarbeiten des ersten Teils des neuen Logistikzentrums werden voraussichtlich planmäßig im zweiten Quartal 2026 beginnen.

„Unsere Logistik ist das Rückgrat der täglichen Versorgung von Millionen Menschen. Mit ALPHA investieren wir nicht nur in modernste Technologie, sondern vor allem in Resilienz, Effizienz und Nachhaltigkeit. Der Besuch von Bundesminister Hanke zeigt uns, dass das Zusammenwirken von Politik und Wirtschaft für die Versorgungssicherheit Österreichs unerlässlich ist“, Christian Hörner, Geschäftsführer Lager & Transport bei der REWE International AG.

„ALPHA planen wir als zukunftsweisendes Logistikzentrum – von der Gebäudetechnik bis zu den Lagerprozessen. Schritt für Schritt bringen wir die Modernisierung voran und achten dabei besonders auf Effizienz, Energieverbrauch und Betriebssicherheit. Ein vollautomatisches Hochregallager mit rund 87.000 Palettenplätzen, moderne Robotiklösungen in der Kommissionierung sowie ein eigenes Wertstoffsortierzentrum für eine nachhaltige Rückhol- und Kreislaufwirtschaft sind zentrale Bausteine von ALPHA – sie steigern Effizienz und Versorgungssicherheit und reduzieren gleichzeitig Ressourcenverbrauch und Emissionen“, Isabella Handler, ALPHA Projektleiterin bei der REWE International AG.

Die REWE International AG ist mit rund 2.500 Märkten ihrer Handelsfirmen BILLA, PENNY, BIPA und ADEG sowie den Onlineshops von BILLA und BIPA ein führender Nahversorger im Lebensmittel- und Drogeriefachhandel in Österreich. Mit rund 46.900 Mitarbeiter:innen gehört das Unternehmen auch zu den größten Arbeitgebern Österreichs. Die REWE International AG ist Teil der deutschen REWE Group, einem der führenden europäischen Handels- und Touristikkonzerne. Auf dem österreichischen Markt ist die REWE International AG mit zahlreichen Eigenmarken wie beispielsweise Ja! Natürlich, Billa Bio, clever, Wunderlinge, Hofstädter, Da komm ich her!, Vegavita, Genusswelt, BILLA Immer Gut, Wegenstein und bi good vertreten. Auch auf dem heimischen Touristik-Markt ist das Unternehmen mit BILLA Reisen, DERTOUR, ITS, JAHN REISEN sowie Transair aktiv.

Vom Geschäftssitz der REWE International AG in Wiener Neudorf aus wird nicht nur das Geschäft in Österreich, sondern auch das internationale Geschäft der REWE Group („Handel International“) gesteuert. Mit dem Lebensmitteleinzelhändler BILLA ist das Unternehmen in Bulgarien, der Slowakei und der Tschechischen Republik, mit dem Diskonter PENNY in Italien, Rumänien, Tschechien und Ungarn, mit der Supermarktkette IKI in Litauen und mit dem Drogeriefachhändler BIPA in Kroatien vertreten. Per Jahresende 2024 beschäftigte „Handel International“ in neun Ländern rund 95.000 Mitarbeiter:innen, in mehr als 4.650 Filialen wurde ein Brutto-Umsatz von 23,8 Milliarden Euro erwirtschaftet.