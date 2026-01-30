Boris Bukowski lüftet zum 80er sein schmerzvolles Dancing Stars Geheimnis

Am Dienstag (5. Februar) wird Boris Bukowski auch schon 80. Schon vor dem Krebs Drama („Alles besiegt!“) plagte ihn ein gröberes Gesundheits-Problem. Und das just bei Dancing Stars!

„Bei Dancing Stars habe ich mir den Meniskus zerfetzt. Das durfte ich natürlich nicht verraten. Zum Glück habe ich dann von den Profi-Tänzerinnen, die mit uns trainiert haben, gelernt, wie man sich gut aufwärmt und das mach ich jetzt auch täglich!“ Im oe24-Interview zum 80er (Dienstag 5. Februar) lüftet Austropop-Urgestein Boris Bukowski („Fandango“) nun sein größtes Geheimnis. Schon vor seinem Krebs-Drama (2022) hatte er bei Dancing Stars mit gröberen Gesundheitsproblemen zu kämpfen. Bei der 14. Staffel kämpfte er sich an der Seite von Julia Burghardt im Herbst 2021 gehandicapt durch die ersten 4. Runden.

Im Juni 2022 dann der noch größere Schicksalsschlag: „Non-Hodgkin-Lymphom“ - eine besonders aggressive Form von Krebs. „Der ist mittlerweile besiegt. Sie haben mich wieder hingekriegt. Auch weil ich mich so viel wie nur möglich bewege!“ darf Boris durchaus jubeln. „Wenn man so ein alter Knochen ist wie ich, spürt man ja viel direkter, was einem das bringt!“

Mit ein Grund warum man ihm den 80er, den er nach einer großen Party im Wiener Strandcafe am Dienstag „im kleinen Kreis mit der Familie und Freunden“ feiert, so gar nicht ansieht. „Die Bewegung hält jung!“

Und erst recht die Bühne: Schon am diesen Sonntag (Wien, Casanova) ist er wieder auf Tour. Mit dem Festival „Legenden des Austropop“ als Highlight. Da hat er am 15. August in Wiesen auch seine Freunde Reinhold Bilgeri, Minisex sowie die Schick Sisters gemeinsam mit Opus-Mastermind Ewald Pfleger mit dabei. „Das ist schon eine gute Geschichte und da sollte man ja eigentlich auch die eine oder andere Nummer gemeinsam anreißen!“