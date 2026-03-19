Hat niemand auf dem Schirm: Das sind Europas unterschätzte Reiseziele 2026

Paris, Rom und Barcelona haben Sie längst abgehakt? Dann wird es Zeit für etwas Neues! Das globale Experten-Netzwerk von „Time Out“ hat jetzt verraten, welche europäischen Reiseziele aktuell völlig unterschätzt werden, sich aber mehr lohnen denn je.

Das Reisen in Europa verändert sich. Rekordsommer, überfüllte Hotspots und neue Maßnahmen gegen den Overtourism bringen viele Reisende dazu, ihre Urlaubsplanung für 2026 zu überdenken. Die Sehnsucht nach ruhigeren, authentischen Orten abseits der ausgetretenen Pfade wächst. Die Lösung? Ziele, die bisher unter dem Radar flogen, aber jetzt so richtig durchstarten. Das sind die Destinationen, die Sie jetzt auf Ihre Bucket-List setzen sollten, bevor der Rest der Welt sie entdeckt.

Platz 1: Plovdiv, Bulgarien

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Es ist ein Rätsel, warum Plovdiv international noch immer unter dem Radar fliegt. Während alle nach Sofia jetten, wartet in der zweitgrößten Stadt Bulgariens ein echtes Spektakel. Die Altstadt ist ein atemberaubend schönes Labyrinth aus Kopfsteinpflastergassen, in denen die Geschichte greifbar ist. Den Höhepunkt (wortwörtlich!) bildet das makellos erhaltene antike römische Theater von Philippopolis, das majestätisch über der Stadt thront und eine spektakuläre Aussicht bietet.

Platz 2: Ulcinj, Montenegro

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Die Bucht von Kotor und Budva platzen im Sommer mittlerweile aus allen Nähten, Montenegros Küste ist längst kein Geheimnis mehr. Doch wer seinen Blick ganz in den Süden richtet, findet in Ulcinj ein echtes Paradies. Noch ist es hier ruhig, doch das könnte sich bald ändern. Freuen Sie sich auf die wohl malerischste Altstadt des ganzen Landes und Strände, die den perfekten Mix aus Action und purer Entspannung bieten.

Platz 3: Gent, Belgien

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Wer behauptet, Belgien sei langweilig, war noch nie in Gent. Hier können Sie die St.-Bavo-Kathedrale und den weltberühmten (und oft gestohlenen) Genter Altar von van Eyck bewundern. Doch Gent kann auch modern und hip: Stöbern Sie in coolen Vintage-Shops, schlemmen Sie sich durch die Street Food-Stände oder lassen Sie sich von zeitgenössischer Kunst im SMAK inspirieren.

Platz 4: Bitola, Nordmazedonien

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Nordmazedonien selbst ist schon ein Geheimtipp, doch die meisten Touristen zieht es lediglich an den Ohridsee oder zu den imposanten Statuen von Skopje. Ein Fehler! Bitola, einst eine der bedeutendsten Diplomatenstädte der Region, wartet mit einer prächtigen historischen Architektur auf, die im Land ihresgleichen sucht. Eingebettet in eine dramatische Berglandschaft verströmt die "Stadt der Konsuln" ein aristokratisches und zutiefst historisches Flair.

Platz 5: Derry, Nordirland

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Lange Zeit war die Stadt vor allem für Geschichtsinteressierte ein Begriff, doch spätestens seit dem weltweiten Erfolg der Hit-Serie "Derry Girls" erlebt die nordirische Stadt einen regelrechten Boom Fans und Kulturliebhaber können die ikonische Stadtmauer aus dem 17. Jahrhundert abschreiten, das Bogside-Viertel erkunden oder die prächtige Guildhall bewundern. Das moderne Derry zeigt sich an der beeindruckenden Peace Bridge, die ins angesagte Ebrington Square führt. Wo früher eine Kaserne stand, locken heute ein Luxushotel, Open-Air-Events und die fantastische Walled City Brewery.

Österreichische Stadt unter Top 10

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Auch Österreich ist im Ranking vertreten, und zwar mit Villach! Die wunderschöne Stadt nahe der slowenischen Grenze vereint das Beste aus zwei Welten. Auf der einen Seite erwartet Sie die atemberaubende Alpenkulisse mit den nahegelegenen Kärntner Seen. Auf der anderen Seite punktet Villach mit einem ganz eigenen, lebendigen Charakter. Sie werden in Villach keine Touristenmassen durch die Straßen und Uferwege schlendern sehen, sondern vielmehr eine ruhige, selbstsichere und bezaubernde Atmosphäre inmitten einer wahrhaft traumhaften Umgebung entdecken.

Die Top 10 der unterschätzten Reiseziele im Überblick

Plovdiv, Bulgarien Ulcinj, Montenegro Gent, Belgien Bitola, Nordmazedonien Derry, Nordirland Livno, Bosnien und Herzegowina Terracina, Italien Izola, Slowenien Villach, Österreich Gerês, Portugal

Europa hat so viel mehr zu bieten als nur die üblichen Verdächtigen.