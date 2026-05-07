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Wann sind die Eisheiligen 2026? Alle Termine und Tipps für Ihren Gartenstart
© Getty Images

Im Überblick

Wann sind die Eisheiligen 2026? Alle Termine und Tipps für Ihren Gartenstart

07.05.26, 13:03
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Viele Gartenbesitzer richten sich nach den Eisheiligen, um danach so richtig in die Gartensaison zu starten. Doch wann ist es dieses Jahr eigentlich so weit? Wir kennen alle wichtigen Daten und Fakten, damit Ihr grünes Paradies 2026 pünktlich und in voller Pracht erblühen kann. 

Erst wenn die berüchtigten Eisheiligen Mitte Mai vorüber sind, gilt die Gefahr nächtlicher Kälteeinbrüche offiziell als gebannt. Viele Gartenbesitzer warten daher geduldig ab, bevor sie empfindliche Setzlinge in die Erde bringen oder ihre mediterranen Kübelpflanzen endgültig ins Freie entlassen. Doch wann genau ziehen Mamertus, Pankratius und Co. dieses Jahr über das Land?

Die Eisheiligen 2026: Der Startschuss für Ihr Gartenjahr

Wann sind die Eisheiligen 2026? Alle Termine und Tipps für Ihren Gartenstart
© Getty Images

Markieren Sie sich diese Tage rot im Kalender. Die Eisheiligen finden wie gewohnt Mitte Mai statt, denn das Datum bleibt jedes Jahr gleich. In diesem Jahr fallen sie auf die zweite Maiwoche und starten an einem Montag.
Hier ist der genaue Fahrplan der frostigen Gesellen für 2026:

  • Montag, 11. Mai 2026: Mamertus
  • Dienstag, 12. Mai 2026: Pankratius
  • Mittwoch, 13. Mai 2026: Servatius
  • Donnerstag, 14. Mai 2026: Bonifatius
  • Freitag, 15. Mai 2026: Sophia von Rom / „Kalte Sophie“

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Jeder, der Tomaten, Gurken, Zucchini oder Paprika liebt, kennt das Bangen: Ein plötzlicher Kälteeinbruch im Mai kann die liebevoll auf der Fensterbank vorgezogenen Pflänzchen in einer einzigen Nacht ruinieren. Die alte Bauernregel lautet nicht umsonst: "Pflanze nie vor der kalten Sophie!“

Wann sind die Eisheiligen 2026? Alle Termine und Tipps für Ihren Gartenstart
© Getty Images

Meteorologisch betrachtet markieren die Eisheiligen jene Tage, an denen oftmals noch einmal polare Kaltluftmassen vom Norden her nach Mitteleuropa gedrückt werden. Zwar deuten die Wetterprognosen dieses Jahr auf mildere Temperaturen hin, aber sicher ist sicher! Wer geduldig bis nach dem 15. Mai wartet, minimiert das Risiko von Spätfrösten und kann seine frostempfindlichen Schätze bedenkenlos ins Freiland setzen.

Das können Sie JETZT tun

Nutzen Sie die Tage vor den Eisheiligen, um Ihre Beete optimal vorzubereiten, Unkraut zu jäten und robusteres, kälteunempfindliches Gemüse zu säen. Falls Sie schon gepflanzt haben, halten Sie schützendes Vlies bereit.Sobald sich die „Kalte Sophie“ am 15. Mai 2026 verabschiedet hat, gibt es kein Halten mehr: Ab dem 16. Mai heißt es Ärmel hochkrempeln! Raus mit den bunten Sommerblumen, den Kübelpflanzen und dem wärmeliebenden Gemüse.

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