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Kate William Charles Camilla
© Getty Images

Kristallhochzeit

William & Kate barfuß kuschelnd: Intimes Bild zum 15. Hochzeitstag

29.04.26, 12:51
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Am Mittwoch, den 29. April 2026, feiern Prinz William und Prinzessin Kate ihre Kristallhochzeit. Zur Feier von 15 Jahren Ehe überraschen die Royals ihre Fans mit einem herrlich unbeschwerten und bisher unveröffentlichten Foto ihrer gesamten Familie. 

Genau 15 Jahre ist es her, dass sich William (43) und Kate (44) in der Westminster Abbey in einer feierlichen Zeremonie das Ja-Wort gaben. Während Williams Vater, König Charles III., derzeit auf Staatsbesuch in den USA weilt, zelebriert das Paar sein Jubiläum mit einem privaten Einblick in das Familienleben.

Kate William George Louis Charlotte
© Matt Porteous

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Barfuß-Glück in Cornwall

Das neue Foto, aufgenommen vom Fotografen Matt Porteous, zeigt eine völlig entspannte Seite der Waleses. Entstanden ist die Aufnahme während ihres Familienurlaubs über Ostern in Cornwall. Die Bildunterschrift fällt schlicht, aber herzlich aus: „Wir feiern 15 Jahre Ehe“, gefolgt von einem Herz-Emoji.

Die Details des Bildes begeistern die Royal-Fans weltweit:

  • Die gesamte Familie liegt Schulter an Schulter barfuß im Gras.
  • Prinz Louis hat seine Beine lässig auf seine Mutter Kate gelegt.
  • Bis auf Kate tragen alle Familienmitglieder sommerliche Shorts.

Neben der schwarzen Cocker-Spaniel-Hündin Orla ist auch der neue, braune Familienzuwachs zu sehen – ein Welpe aus Orlas letztem Wurf.

Kopie von Royal Wedding: Liveübertragung aus London
© oe24

Eine Liebe, die an der Uni begann

Die Geschichte von William und Kate liest sich wie ein modernes Märchen, das vor über 20 Jahren an der University of St Andrews in Schottland begann. Aus einer engen Freundschaft wurde Liebe, die 2011 in der „Hochzeit des Jahrhunderts“ gipfelte.

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Seitdem ist die Familie stetig gewachsen: Zwei Jahre nach der Trauung kam Prinz George zur Welt, gefolgt von Prinzessin Charlotte im Jahr 2015 und dem Nesthäkchen Prinz Louis im Jahr 2018. Das Paar hat sich über die Jahre als stabiles Herzstück der britischen Monarchie etabliert und zeigt mit dem neuen Foto einmal mehr, dass trotz der Krone die Familie an erster Stelle steht.

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