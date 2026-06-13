Geburtstagsparade "Trooping the Colour" für König Charles III.

In London hat die traditionelle Geburtstagsparade "Trooping the Colour" zu Ehren von König Charles III. stattgefunden.

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Hunderte Menschen säumten am Samstag die Paradestrecke entlang der Londoner Mall, während der Monarch und Königin Camilla sowie Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis in Kutschen vorüberfuhren. Prinz William kam hoch zu Ross.

Anschließend beobachtete die königliche Familie vom Balkon des Buckingham-Palasts aus einen Überflug der Kunstflugstaffel der Royal Air Force. An der Flugshow waren auch vier Jets vom Typ Typhoon beteiligt. An der prunkvollen Zeremonie in der britischen Hauptstadt nahmen 1.400 Soldaten, 200 Pferde und mehr als 400 Musiker teil. Premier Keir Starmer und seine Frau Victoria waren unter den Zuschauern.

Proteste gegen die Royals

Am Rande der Feierlichkeiten gab es auch Proteste. Demonstranten hielten Schilder mit der Aufschrift "Nieder mit der Krone" hoch sowie Bilder, auf denen der ehemalige Prinz Andrew mit dem verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu sehen ist.

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Charles III. wird im November 78 Jahre alt. Traditionsgemäß wird der Geburtstag britischer Monarchen jedoch stets mit einer Militärparade im Juni gefeiert, wenn besseres Wetter zu erwarten ist. Begründet wurde dieser Brauch 1748 von König George II., der bei schönerem Wetter als an seinem eigentlichen Ehrentag im Oktober feiern wollte.