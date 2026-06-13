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Geburtstagsparade "Trooping the Colour" für König Charles III.

LONDON, ENGLAND - JUNE 13: (L-R) Prince Edward, Duke of Edinburgh, Sophie, Duchess of Edinburgh, Vice Admiral Sir Timothy Laurence, Princess Anne, Princess Royal, Queen Camilla, King Charles III, Prince William, Prince of Wales, Catherine, Princess of Wales, Princess Charlotte of Wales, Prince George of Wales and Prince Louis of Wales watch an RAF flypast from the balcony of Buckingham Palace during Trooping The Colour on June 13, 2026 in London, England. Trooping The Colour is a ceremonial parade celebrating the official birthday of the British Monarch. The event features over 1400 soldiers of the Household Division and King's Troop Royal Horse Artillery, including over 400 musicians from the Massed Bands. (Photo by Chris Jackson/Getty Images)
© Getty Images
In London hat die traditionelle Geburtstagsparade "Trooping the Colour" zu Ehren von König Charles III. stattgefunden.
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Hunderte Menschen säumten am Samstag die Paradestrecke entlang der Londoner Mall, während der Monarch und Königin Camilla sowie Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis in Kutschen vorüberfuhren. Prinz William kam hoch zu Ross.

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Anschließend beobachtete die königliche Familie vom Balkon des Buckingham-Palasts aus einen Überflug der Kunstflugstaffel der Royal Air Force. An der Flugshow waren auch vier Jets vom Typ Typhoon beteiligt. An der prunkvollen Zeremonie in der britischen Hauptstadt nahmen 1.400 Soldaten, 200 Pferde und mehr als 400 Musiker teil. Premier Keir Starmer und seine Frau Victoria waren unter den Zuschauern.

Proteste gegen die Royals

Am Rande der Feierlichkeiten gab es auch Proteste. Demonstranten hielten Schilder mit der Aufschrift "Nieder mit der Krone" hoch sowie Bilder, auf denen der ehemalige Prinz Andrew mit dem verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu sehen ist.

Charles III. wird im November 78 Jahre alt. Traditionsgemäß wird der Geburtstag britischer Monarchen jedoch stets mit einer Militärparade im Juni gefeiert, wenn besseres Wetter zu erwarten ist. Begründet wurde dieser Brauch 1748 von König George II., der bei schönerem Wetter als an seinem eigentlichen Ehrentag im Oktober feiern wollte.

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