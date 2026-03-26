Neues Baby für Ex-Miss Silvia Schachermayer

Von der Miss zur Mentorin: Silvia Schachermayer meldet sich mit Master-Abschluss und Coaching-App zurück.

2018 übergab Silvia Schachermayer die Geschäftsführung der Miss Austria Corporation, verlagerte ihren Lebensmittelpunkt gemeinsam mit Tochter Sophia (12) nach Mallorca und tauchte tief in die Welt der Psychologie ein. Nun kehrt die Oberösterreicherin – mittlerweile diplomierte psychosoziale Beraterin (MSc) – mit einem Projekt zurück, das ihre persönliche und berufliche Transformation widerspiegelt.

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Wissenschaftliches Fundament statt Blitzlichtgewitter

Der Weg vom Laufsteg in die Beratungssitzung war für Schachermayer kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis jahrelanger akademischer Arbeit. An der renommierten Wiener Sigmund Freud Privatuniversität (SFU) schloss sie kürzlich ihr Masterstudium ab. „Mein Premium-Coaching richtet sich an Menschen, die bereit sind, sich wirklich tief mit ihren Themen auseinanderzusetzen“, erklärt Schachermayer.

Dabei blickt sie auch über die Landesgrenzen hinaus: Während Coaching in den USA oder England längst zum guten Ton der persönlichen Hygiene gehört, sieht sie in Europa noch Aufholbedarf. Angesichts steigender mentaler Belastungen im Berufs- und Familienalltag sei Prävention heute „essenzieller denn je“.

Coaching für die Hosentasche: Die neue App

Kern ihres neuen „Herzensprojekts“ ist die App „Silvia Schachermayer Coaching“. Damit will sie die oft hohen Barrieren vor einer professionellen Beratung abbauen. Viele Menschen würden lange zögern, bevor sie ein klassisches 1:1-Gespräch buchen – oft aus Unsicherheit, ob die Chemie stimmt.

Hier setzt ihr neues Konzept an:

Niederschwelliger Einstieg: Online-Videokurse inklusive Workbooks sind bereits ab 49 Euro verfügbar.

Themenschwerpunkte: Den Start machen die Kurse „Lebensplanung & Zielsetzung“ sowie „Vision Board“.

Flexibilität: Die Inhalte können ortsunabhängig und im eigenen Tempo erarbeitet werden.

„Meine Kurse bieten einen Raum, um meine Arbeitsweise kennenzulernen und zu spüren, ob sich dieser Ansatz stimmig anfühlt“, so die Unternehmerin. Erst wenn das Vertrauen da ist, könne echte Veränderung entstehen.

Zwischen Mallorca und Österreich

Trotz des digitalen Fokus bleibt das persönliche Gespräch das „Herzstück“ ihrer Arbeit. Das Angebot ist modular aufgebaut: Wer nach den Online-Kursen tiefer graben möchte, kann individuelle Zoom-Sessions buchen oder zu Intensiv-Coaching-Tagen nach Österreich oder Mallorca reisen.

Schachermayer positioniert sich damit an der Schnittstelle zwischen akademisch fundierter Beratung und moderner, alltagstauglicher Umsetzung. Die Kombination aus ihrer Erfahrung als Unternehmerin im harten Rampenlicht und der wissenschaftlichen Ausbildung scheint den Nerv der Zeit zu treffen.

Die App ist ab sofort kostenlos in den gängigen Stores verfügbar. Für die einstige Miss Austria 2004 steht fest: Die Krone von damals hat sie längst gegen ein Werkzeugset für mentale Stabilität getauscht.

Service: Weitere Informationen unter www.silviaschachermayer.com sowie in den App-Stores für iOS und Android.