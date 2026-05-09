ESC-Fieber am Rathausplatz: Lena Hoschek & Co. laden zur Mega-Fashion-Show

Ab 12. Mai steht Wien im Zeichen des Eurovision Song Contests. Am Freitag vor dem Finale feiern Modefans am Rathausplatz ein Fest unter dem Motto „United in Fashion“.

Die Zahl 12 spielt beim Eurovision Song Contest bekanntlich eine wichtige Rolle. Während 35 Nationen am Dienstag, 12., Donnerstag,14., und Samstag, 16. Mai, auf der großen Bühne in der Wiener Stadthalle um die höchste Punkteanzahl und damit um die Siegesnachfolge von JJ rittern, geht es am Freitag, 15. Mai, auf dem Wiener Rathausplatz nicht ums Gewinnen, sondern vielmehr darum, den vereinenden ESC-Gedanken zu zelebrieren.

ESC-Runway-Show „Fashion for Europe“

Die österreichische Eventmanagerin Liliana Klein lädt im dortigen Eurovision Village (ab 20 Uhr) zu „Fashion for Europe“, einer besonderen Runway-Show. Zwölf Designer:innen zeigen im Rahmen einer riesigen Modeparty ihre Kreationen und vertreten somit auf stylische Weise jeweils ihr Land. Österreich wird von Lena Hoschek repräsentiert – bereits zum zweiten Mal, denn „Flashed Events“-Mastermind Liliana Klein sorgte schon 2015 im Rahmen des damaligen ESC in Wien für ein Modespektakel am Rathausplatz. Unter dem Motto „United by Fashion“ soll auch heuer wieder abseits der Gesangs-Battles der Diversitätsund Einigkeitsgedanke gefeiert werden.

Hier finden Sie alle 12 „Fashion for Europe“-Teilnehmer:innen, die am 15. Mai von rund 10.000 Zuseher:innen ganz bestimmt „12 Points“ bekommen.

Österreich: LENA HOSCHEK

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Die österreichische Designerin Lena Hoschek gründete ihr Unternehmen 2005 und sorgt seit den späten 2000er-Jahren auch international für Furore. Die gebürtige Grazerin ist bekannt für feminine Mode mit Retro- und Trachteneinfl üssen. Bei „Fashion for Europe“ im Rahmen des ESC vertritt sie – wie bereits 2015 – Österreich und präsentiert ihre aktuelle Sommer-Kollektion, die Hoscheks charakteristische Silhouetten zelebriert, aber auch die kulturelle Vielfalt Europas zeigt. lenahoschek.com

Deutschland: MARJO TRACHTEN

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Das deutsche Trachtenlabel MarJo, in Obernzell bei Passau 2011 von den Schwestern Barbara Rosenberger und Diana Möckl gegründet, steht für moderne Dirndl und Trachtenmode, die Tradition mit zeitgemäßem Design verbindet. Die Kreationen überzeugen durch hochwertige Materialien, Detailverliebtheit und stilvolle Kollektionen. Dadurch eignet sich MarJo ideal für „Fashion for Europe“ beim ESC, da es deutsche Kultur authentisch und gleichzeitig international modern präsentiert. marjo-trachten.de

Malta: CHARLES & RON

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Das Designer-Duo Charles Borg und Ron Attard steht seit 1992 für moderne Eleganz mit mediterranem Flair. Ihre Kollektionen verbinden klare Linien mit handwerklicher Präzision und erzählen Geschichten von Kultur und Identität. „Fashion for Europe ist eine unglaubliche Gelegenheit, Kreativität, Vielfalt und die Kraft der Musik zu feiern. Unsere Arbeit steht seit jeher für Einheit, Frieden und Liebe“, so das Duo. charlesandron.com

Italien: LUIS TRENKER

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In den Alpen in Südtirol 1995 „geboren“, vom italienischen Geist geprägt, verbindet die Marke traditionelles Handwerk mit kosmopolitischem Stil. Die Kollektionen vereinen alpine Stärke mit mediterraner Leichtigkeit und schaffen einen zeitlosen, authentischen Look. Bei „Fashion for Europe“ bringt Luis Trenker diese Mischung nach Wien und zeigt, dass Mode – wie Musik – kulturelle Grenzen überwindet. luistrenker.com

Litauen: LAURA DAILI

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Die litauische Designerin Laura Daili sorgt mit klarer Formsprache und nachhaltigem Ansatz für Aufmerksamkeit. Bei „Fashion for Europe“ präsentiert sie ihre Vision, die auf Materialbewusstsein und künstlerischem Ausdruck basiert: „Mode ist eine kraftvolle Verbindung – sie vereint und ist eine Sprache, die Identität, Handwerk und zeitgenössisches Denken über Grenzen hinweg verbindet“, sagt die Modeschöpferin. „Dieses Event feiert die kreative Einheit Europas.“

Europa: ANSE VICTORIN

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Maßanfertigungen und Luxusmode aus edlen Materialien sind ein Herzstück des aufstrebenden Wiener Labels Anse Victorin. Von Stoffwahl bis Schnitt wird alles persönlich begleitet, gefertigt aus Seide und Kaschmir mit höchster Präzision. Diese Handwerkskunst unterstreicht auch die internationale Bedeutung des Labels – bei „Fashion for Europe“ im Rahmen des Eurovision Song Contest vertritt Anse Victorin deshalb Europa. ansevictorin.com

Finnland: TEEMU MUURIMÄKI

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Der Eurovision Song Contest ist schon seit Längerem Teemu Muurimäkis kreative Spielwiese. Der finnische Kostümbildner, der bereits für große Modehäuser wie Giorgio Armani und Dolce&Gabbana arbeitete, kreierte im letzten Jahr das hochglänzende Outfit für Austro-Teilnehmer und schließlich ESC-Sieger JJ. Und auch der umstrittene Look der finnischen ESC-Hoffnung Erika Vikan stammte aus seiner Feder. Man darf also gespannt sein, mit welchen Designs Teemu Muurimäki Finnland am 15. Mai vertreten wird.

Slowakei: MUSA

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Das slowakische Label Musa wurde 2019 von der Designerin Katarína Filan Halásová gegründet und steht für minimalistisches, zeitloses Design mit funktionalen Details. Statt auf schnelllebige Trends setzt das in Bratislava ansässige Unternehmen auf langlebige Pieces. Bei „Fashion for Europe“ will Musa mit innovativen, wandelbaren Looks die Vielfalt der jungen internationalen Designszene sichtbar machen. ateliermusa.com

Ukraine: KATERINA KVIT

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Mit einem feinen Gespür für Formen, StoD e und kulturelle Identität prägt Katerina Kvit eine unverwechselbare Handschrift in der Mode. Die „Fashion for Europe“-Show sieht sie als „weit mehr als nur eine Bühne – sie ist eine Stimme. In einer Zeit, in der unsere Identität wichtiger ist denn je, wird Mode zur Sprache von Würde und Freiheit. Ich möchte, dass Europa die Ukraine nicht nur durch Schlagzeilen sieht, sondern durch Schönheit und Talent.“ katerinakvit.com

Spanien: SPAIN VALOUR STUDIOS

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Gegründet im Jahr 2024 von zwei Teenagern mit einem Traum und aus einer tiefen Wertschätzung für zeitgenössische Kultur sowie für die sich wandelnde Sprache moderner Streetwear-Mode heraus, entstand Valour Studios mit einer klaren Vision: anspruchsvolles Design mit alltagstauglicher Tragbarkeit zu verbinden. Das Label verkörpert Selbstbewusstsein und Diversität – und passt somit perfekt zur Message des Eurovision Song Contests. valourstudios.es

Aserbaidschan: FAKHRIYA KHALAFOVA

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Die Designerin zählt zu den wichtigsten Modevertreterinnen ihres Landes. Seit den 1990er-Jahren entwirft sie Kollektionen, die traditionelle Elemente Aserbaidschans mit moderner Ästhetik verbinden und international präsentiert werden. Ihre Werke vereinen östliche und westliche Einflüsse und spiegeln Identität, Geschichte und Handwerkskunst wider. Gerade dieses kulturelle Profi macht sie zur idealen Fashion-Botschafterin beim ESC. fakhriyakhalafova.com

Montenegro: SANJA MATIJEVIC

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Bereits zum zweiten Mal vertritt die Modeschöpferin bei dem Modeevent im Rahmen des Song Contests ihre Heimat Montenegro. Sanja Matijevic entwirft in ihrem eigenen Designstudio in Tivat vor allem maßgeschneiderte Abendkleider, Brautmode und Anzüge. Ihre Kollektionen verbinden häufig traditionelle Einflüsse aus Montenegro mit zeitgenössischem Design. Ihr Land in Wien bei der Show zu vertreten „ist eine große Ehre und Verantwortung“, sagt sie.