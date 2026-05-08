Parov Stelar: „Der Song Contest ist eine große Herausforderung!“

Parov Stelar rockt mit dem neuen Hit „Black Lilies“ das Song Contest Finale. Das oe24-Interview zur Bombast-Show.

Er ließ schon die größten Festivals abtanzen. Von Coachella bis Sziget. Jetzt gibt Parov Stelar der größten Musik-Show der Welt den Beat. Der König des Electro Swing ist am 16. Mai mit dem neuen Hit „Black Lilies“ Interval-Act beim großen Finale.

Parov Stelar © Zeidler

Im oe24-Interview spricht Parov über…

… den Song Contest: Man hat mich gefragt. Und ich habe sofort zugesagt. Auch weil ich da mit Größen wie Florian Wieder oder dem Falk Rosenthal, die von den Grammys bis zu den Oscars alles durchdesignt haben, was es im Fernsehen gibt, arbeiten kann. Das ist ein spannendes Projekt. Es geht da jetzt überhaupt nicht darum meine Karriere zu pushen, sondern es mir prinzipiell um eine Erfahrung. Und die kann mir niemand mehr wegnehmen. Auf so einer Bühne zu spielen ist natürlich nicht nur ein Privileg, sondern ein Ausnahmezustand!

… seinen ESC-Song „Black Lilies“: Man wollte einen neuen Song von mir, und da habe ich gesagt: Das geht überhaupt nicht. Weil ich weiß, dass unter Druck bei mir nichts rauskommt. Und es ist dann tatsächlich etwas passiert. Etwas Untypisches. Es ist immer schwierig, über Musik zu sprechen. Das ist so, wie wenn man über Sex redet. Man kann nur die Musik machen, die in einem steckt, die man gut findet und dann darauf hoffen, dass viele Menschen den Connect dazu kriegen.

oe24-Zeidler mit Parov Stelar © Zeidler

…seine ESC-Show: Es wird mystisch. Es wird Anlehnungen an „Metropolis“ von Fritz Lang geben, ein Orchester und erstmals auch Tänzer. Die Bühne ist bombastisch! Als die mein Sohn zum ersten Mal gesehen hat, meinte er „Papa, da könnte man mit den Rollerblades super runterfahren!“

... seine Song Contest Historie: Ich glaube, ich bin ein ganz neutraler ESC-Mensch. Das kennt man natürlich seit der Kindheit und manchmal haben wir dazu gegrillt. Es ist ein Spektakel, aber ich würde mich jetzt nicht als ESC-Nerd bezeichnen. Ich finde es aber eine große Herausforderung, dass der ESC so polarisiert: Manche Leute hassen ihn, manche lieben es. Und genau das ist das Spannende. Damals der Sieg von Conchita, der hat mich mitgenommen. Da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, das ist etwas Großartiges, was gerade passiert.

… Parov als Song Contest Teilnehmer: Ich würde es sehr gefährlich sehen, denn dann müsstest man schon gewinnen. Ich finde es sehr mutig, dort in diesem Feld anzutreten. Außer bin ich jetzt 52 und muss nicht mehr (lacht).

Parov Stelar © Zeidler

… Cosmo: Ich finde den sehr cool und auch sehr mutig. Ich komme aus der Elektronik Musik und ich muss sagen, rein vom Beat ist das sehr reduziert und eigentlich minimalistisch. Ich finde das großartig. Er trifft den Puls der Zeit, ohne dass er zu gefällig ist.