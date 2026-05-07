„Natürlich Blond“ bekommt ein Prequel & der erste Trailer ist pinke Nostalgie

Elle Woods ist zurück - zumindest fast. Der erste Trailer zur „Legally Blonde“-Prequel-Serie ist da und gibt erste Einblicke, was uns erwartet.

Niemand hat danach gefragt und trotzdem sind plötzlich alle besessen: Legally Blonde bekommt offiziell eine Prequel-Serie. Die Serie heißt schlicht Elle und erzählt die Vorgeschichte von Elle Woods, bevor sie zur ikonischsten Harvard-Studentin der Popkultur wurde. Und der erste Trailer ist da.

Reese Witherspoon gibt den Staffelstab weiter

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Die junge Elle Woods wird diesmal von Lexi Minetree gespielt. Reese Witherspoon bleibt dem Projekt aber trotzdem erhalten, als Executive Producerin. Ab dem 1. Juli startet die Serie auf Prime Video. Besonders wild: Noch bevor Staffel 1 überhaupt erschienen ist, wurde direkt eine zweite Staffel bestellt. Das Vertrauen in die pinke Power scheint also groß zu sein.

Worum geht es in „Elle“?

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Die Serie springt zurück ins Jahr 1995 und zeigt Elle Woods als Teenager in der Highschool. Ihr perfektes Leben in Bel-Air gerät plötzlich ins Wanken, als ihr Vater beruflich nach Seattle ziehen muss. Statt Sonnenschein und Glamour wartet auf Elle also erstmal Regen, Highschool-Drama und jede Menge Teenager-Chaos.

Natürlich inklusive:

komplizierter Freundschaften

verbotener Romanzen

fragwürdige 90s Fashion

Warum jetzt schon alle darüber reden

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„Legally Blonde“ gehört längst zu diesen Filmen, die komplett ihren eigenen Platz in der Popkultur haben. Ähnlich wie "Mean Girls" oder "Gossip Girl" ist "Legally Blonde" mit Elle Woods mittlerweile mehr als nur ein Film. Jetzt kommt die Vorgeschichte, die nicht nur Nostalgie kopiert, sondern in der Serie auch die Geschichte darüber erzählt, wie Elle überhaupt zu DER Elle Woods wurde, die wir kennen.

Ob die Serie wirklich Kultstatus erreichen wird wie der Originalfilm? Schwer zu sagen. Aber eines ist jetzt schon klar: Die Welt ist offensichtlich noch lange nicht fertig mit Elle Woods.