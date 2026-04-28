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Mikel Arteta
© Getty

Arteta unter Druck

Arsenal fordert Atletico im Hexenkessel von Madrid

28.04.26, 19:27
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In Madrid steigt am Mittwoch der erste Akt im Halbfinal-Krimi zwischen Atletico und Arsenal. Während die Gunners ungeschlagen anreisen, kämpft Antoine Griezmann um seine letzte Titel-Chance.

Im Estadio Riyadh Air Metropolitano empfängt Atlético Madrid am Mittwoch (21.00 Uhr/live Canal+ & Sport24-Liveticker) den Arsenal FC zum Hinspiel des Champions-League-Halbfinales. Die Vorzeichen könnten kaum spannender sein: Während die Madrilenen historisch 11 von 15 K.o.-Duellen gegen englische Teams gewannen, reisen die Londoner als ungeschlagenes Schwergewicht an. Mikel Artetas Team blieb in den letzten zwölf Partien der Königsklasse ohne Niederlage und feierte dabei zehn Siege.

Festung Madrid gegen Londoner Stabilität

Atlético baut auf seine beeindruckende Heimbilanz und den neuen Torrekord von 34 Treffern in der laufenden Europacup-Saison. Die Spanier gewannen alle drei bisherigen Halbfinals gegen Klubs von der Insel, darunter auch das Duell gegen Arsenal im Jahr 2018. Doch die Gunners haben eine offene Rechnung begleichen: In der Ligaphase im Oktober 2025 fegte Arsenal die Simeone-Elf bereits mit 4:0 vom Platz. Prunkstück der Gäste ist die Defensive, die in dieser Saison erst fünf Gegentore zuließ.

Arteta kämpft um seinen Job

Für Arsenal-Coach Mikel Arteta steht im Riyadh Air Metropolitano viel auf dem Spiel. Trotz der Serie von nur einer Niederlage in elf Auswärtsspielen wächst der interne Druck. Sollte der Klub in der Champions League scheitern und auch den Premier-League-Titel verspielen, gilt ein Trainerwechsel im Sommer als wahrscheinlich. Atletico hingegen wirkt gefestigt und setzt auf die enorme Erfahrung aus zahlreichen Halbfinal-Schlachten der Ära Simeone.

Letzter Tanz für Antoine Griezmann

Hochemotional wird der Abend für Antoine Griezmann. Der Franzose, der bereits über 200 Tore für die Colchoneros erzielte, steht vor seinem Abschied im Sommer. Nach dem verlorenen Finale 2016 ist dies seine letzte Chance auf den Henkelpott, bevor er den Verein verlässt. Der 35-Jährige will seine Ära in Madrid mit dem Einzug ins Endspiel am 30. Mai in Budapest krönen.

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