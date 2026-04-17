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© getty

Große Trauer

Trainer-Legende von Arsenal gedenkt Alex Manninger

Von
17.04.26, 07:06
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Ex-Team-Goalie Alex Manninger ist tot. Die Trainer-Legende Arsene Wenger findet emotionale Worte. 

Die Fußballwelt trauert um Alex Manninger. Auch Arsene Wenger zeigt sich tief bewegt und gedenkt Manninger.

Große Trauer

Auf Facebook schrieb Wenger: "Äußerst traurig über die Nachricht, dass der ehemalige Torhüter Alex Manninger gestorben ist."

Manninger Unfall
© GEPA/Freiwillige Feuerwehr Nußdorf am Haunsberg

Zusammen bei Arsenal 

Wenger weiter: "Meine Gedanken und Gebete sind an seine Familie und seine Lieben." Wenger und Manninger kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Arsenal. Manninger war in der Saison 1997/98 Keeper bei den Gunners - unter Trainer Wenger.

Bewegende Worte 

Der französische Ex-Trainer von Arsenal schloss seinen Gedenkpost für Manninger auf Facebook mit den Worten: "Nehmen Sie keinen Tag im Leben als selbstverständlich an. Dieses Leben ist eine kurze Reise. Wir können nicht ewig leben."

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