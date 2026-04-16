„Mein Alex…“– Herzog trauert um Ex-Teamkollegen Manninger

Der Tod von Alexander Manninger (48†) sorgt für große Bestürzung im österreichischen Fußball. Besonders Ex-Teamkollege Andreas Herzog zeigt sich nur wenige Stunden nach der Schocknachricht tief betroffen – und fand bewegende Worte.

Der Schock in der österreichischen Fußballwelt sitzt tief: Alexander Manninger ist am Donnerstagvormittag im Alter von 48 Jahren gegen 8.40 Uhr bei einem schweren Verkehrsunfall in Salzburg ums Leben gekommen. Der Ex-ÖFB-Teamtormann verunglückte bei einer Kollision mit einer Lokalbahn. Die Nachricht verbreitete sich in Windeseile – und sorgte weit über die Grenzen des Sports hinaus für große Bestürzung. Besonders bei jenen, die Manninger persönlich kannten, ist die Trauer spürbar.

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So auch bei seinem ehemaligen Teamkollegen Andreas Herzog. Der 57-Jährige befand sich am Donnerstagnachmittag – nur wenige Stunden nach dem tragischen Unfall – eigentlich bei einem erfreulichen Termin im neuen Stadion des Wiener Sport-Clubs. Gemeinsam mit Victoria Schnaderbeck, U17-Vizeweltmeister Jakob Pokorny und Bayern-Legionär Konrad Laimer wurde dort das neue „FC Milka Team“ präsentiert.

»War auf seiner Hochzeitsfeier«

Doch die tragische Nachricht überschattete die Veranstaltung deutlich. Herzog, sonst stets für einen Schmäh zu haben, wirkte sichtlich getroffen. „Ich habe es auch gerade gehört. Mein Alex …“, sagte er im Gespräch mit oe24 und rang dabei kurz nach Worten. „Der hat ein Haus in der Nähe von mir gehabt. Wir waren quasi Nachbarn in St. Johann im Pongau. Wir haben uns zwar nicht oft gesehen, aber wenn, dann haben wir uns immer gefreut.“

Besonders nahe gingen ihm die persönlichen Erinnerungen: „Vor eineinhalb Jahren war ich noch bei seiner Hochzeitsfeier. Das ist einfach nur traurig. Er war so ein netter, durch und durch lieber Mensch.“ Herzog und Manninger standen insgesamt elfmal gemeinsam für das österreichische Nationalteam auf dem Platz. An diesem Tag aber rückten sportliche Erfolge in den Hintergrund – und machten der Trauer um einen geschätzten Weggefährten Platz.