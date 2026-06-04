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Nachhilfe: Deutsche TV-Legende macht Rainer Pariasek WM-fit

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VIENNA,AUSTRIA,22.MAY.26 - SOCCER - FIFA World Cup 2026, Interwetten media event. Image shows Rainer Pariasek (ORF). Photo: GEPA pictures/ Alexander Solc
Rainer Pariasek berietet sich auf die WM vor. © GEPA pictures/ Alexander Solc
Rainer Pariasek könnte seine womöglich letzte Fußball-WM als ORF-Kommentator erleben. Dafür gibt es nun prominente Unterstützung.
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Ab nächster Woche wird Rainer Pariasek beinahe jeden Tag im ORF zu sehen sein. Der Kult-Moderator wird sich während der WM aus dem Team-Camp in Santa Barbara melden und auch sonst die USA das ein oder andere Mal unsicher machen.

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Pariasek und die USA? Der 61-Jährige ist für sein holpriges Englisch berühmt und berüchtigt, so gingen etwa vor der Heim-EURO 2008 seine Sager viral, als er Fußball-Europa auf das Turnier in Österreich bei der Auslosung einstimmen wollte.

Auch bei den Skirennen sind die Interviews mit einigen Norwegern, Franzosen oder etwa US-Superstar Mikaela Shiffrin absoluter Kult. Auch wenn er viel Kritik einstecken musste, die Fans lieben ihn und ohne Pariasek fehlt bei den Sport-Übertragungen des ORF definitiv etwas.

Pariasek nimmt Englisch-Nachhilfe

Dafür nahm Pariasek laut oe24-Infos sogar eigens Englisch-Nachhilfe. Am Zenit seiner TV-Karriere möchte das Gesicht des ORF-Sport seine Zuschauer wohl noch einmal so richtig überraschen. Doch das ist noch nicht alles.

Um sich auf das XXL-Turnier, das wohl auch seine persönlich letzte Weltmeisterschaft werden könnte, ausgiebig vorzubereiten, ließ man nichts unversucht, um den Zuschauern in Österreich auch am Bildschirm ein Spektakel zu bieten.

Prominente Unterstützung

Dafür gab es tatkräftige Unterstützung einer deutschen Kommentatoren-Legende, die jahrelang auch die deutsche Stimme der Videospiel-Reihe FIFA war. Frank Buschmann war vor einigen Wochen beim ORF zum Austausch vor der WM zu Gast.

MUNICH, GERMANY - APRIL 17: Frank Buschmann during the launch event for 'Das neue Sky' on April 17, 2018 in Munich, Germany. (Photo by Gisela Schober/Getty Images)
Frank Buschmann im Austausch mit dem ORF. © Getty Images

In einem Posting meinte der ebenfalls 61-jährige Sport-Experte, der immer für einen flotten Spruch zu haben ist: "Nach dem Austausch bin ich guter Dinge, dass ihr es krachen lasst! Wir sehen uns!" Kommt es bei der Endrunde gar zum Super-Duo Pariasek und Buschmann? Bisher hat man am Küniglberg sowas nicht kommuniziert, undenkbar ist es allerdings nicht.

Denn Buschmann ist abseits seines Fachwissens im US-Sport (vor allem Basketball und Football) auch ein absoluter Fußball-Fachmann. Ob er den ORF auch in den USA begleiten wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

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