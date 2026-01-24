"Mein Gott, bin i bled!" Assinger versteht Pariasek nicht

Ski-Gaudi in Kitzbühel! Das legendäre ORF-Duo Rainer Pariasek und Armin Assinger hatten beim ersten Live-Einstieg schon ihren Spaß.
"Na Armin, warst du gestern auf der Piste?", fragte Pariasek mit einem verschmitzten Lächeln.
"Ich bin immer auf der Piste", erklärte Assinger. Das war aber nicht die Antwort, die sich Pariasek erwartete: "Ich habe die "andere" Piste gemeint", spielte der 61-Jährige auf die legendären Partys an.
"Mein Gott, bin i bled", lachte Assinger herzhaft und winkte ab: "Ich hab mir gedacht, ich gehe dich nicht suchen!"