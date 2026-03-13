Bitter! ÖSV-Star verletzt sich an seinem freien Tag schwer

Für Andreas Ploier endet die aktuelle Weltcup-Saison auf äußerst bittere Weise. Der österreichische Speed-Spezialist verletzte sich am trainingsfreien Donnerstag in Courchevel schwer beim freien Skifahren.

Am Samstag wird Andreas Ploier in Innsbruck operiert. Das gab der ÖSV nach dem Zwischenfall bekannt. Der 28-jährige Oberösterreicher kam beim freien Fahren zu Sturz und musste mit dem Rettungsschlitten abtransportiert werden. Die Untersuchungen ergaben eine Hiobsbotschaft für den Athleten: Ploier hat sich sowohl das Syndesmoseband im Sprunggelenk als auch das Innenband im rechten Knie gerissen.

Schwere Verletzungen nach Sturz

Dieser Vorfall markiert einen harten Einschnitt in einer bisher beachtlichen Saison für den ÖSV-Abfahrer. Ploier stand in diesem Winter in insgesamt zwölf Weltcup-Rennen am Start. Dabei gelang es ihm, gleich viermal in die Punkteränge zu fahren und seine aufsteigende Form unter Beweis zu stellen.

Beste Resultate der Karriere

Seinen größten persönlichen Erfolg feierte er erst kürzlich bei der Abfahrt in Gröden. Mit dem elften Rang sicherte er sich dort das beste Ergebnis seiner bisherigen Weltcup-Karriere. Nun zwingt ihn die schwere Knie- und Knöchelverletzung zu einer langen Pause und der bevorstehenden Operation in der Heimat.