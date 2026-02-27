Unfall mit vier Autos – Lenker eingeklemmt

Vier Fahrzeuge waren in einem Unfall auf der B7 verwickelt. In zwei Autos wurden Personen zum Teil schwer eingeklemmt, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Drasenhofen.

Drasenhofen. Ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen hat in der Nacht auf Freitag auf der B7 im Raum Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) mehrere Verletzte gefordert. Insgesamt waren vier Fahrzeuge in den Verkehrsunfall verwickelt, wobei in zwei Fahrzeugen Personen zum Teil schwer eingeklemmt wurden, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Drasenhofen. Die schwer eingeklemmten Personen wurden mit fünf hydraulischen Rettungsgeräten durch die Feuerwehr befreit und anschließend dem Rettungsdienst übergeben.

Helfer aus Tschechien

Zwei Personen wurden mit Notarzthubschraubern abtransportiert, berichtete Philipp Gutlederer von Notruf Niederösterreich. Da sich der Crash in unmittelbarer Nähe zur Staatsgrenze ereignet hatte, waren auch Helfer aus Tschechien aufgeboten.

Schauplatz des Unfalls war Gutlederer zufolge am Freitag kurz nach 2.00 Uhr die B7 zwischen dem Ende der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) und der Umfahrung Drasenhofen. Vier Fahrzeuginsassen wurden medizinisch versorgt. Der Notarzthubschrauber Christophorus 2 sowie der Helikopter Kryštof 4 aus Tschechien flogen zwei Schwerverletzte in umliegende Krankenhäuser im Nachbarland.