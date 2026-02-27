Alles zu oe24VIP
30-Jähriger bedrohte Zug-Passagiere
Festnahme

30-Jähriger bedrohte Zug-Passagiere

27.02.26, 08:09
Ein 30-Jähriger bedrohte acht Zug-Passagiere und forderte Geld von ihnen. Beute machte er keine. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.

Parndorf. Ein Mann hat am Donnerstagabend acht Personen in einem Zug von Hegyeshalom nach Wien bedroht und von ihnen Geld gefordert. Es blieb allerdings beim Raubversuch, in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) stieg der 30-jährige Ungar aus und wurde sofort festgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag.

Der Verdächtige bedrohte die Zugpassagiere mit einem Gegenstand in seiner Jackentasche, damit dies wie eine Waffe aussieht - wie sich bei der Festnahme herausstellte, handelte es sich um eine Taschenlampe. Beute machte der Ungar keine, er wurde in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.

