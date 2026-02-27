Nach 20-Grad-Hammer kündigt sich Kaltfront an

Turbo-Frühling: Heute erreichen die Temperaturen bis zu 20 Grad – am mildesten wird es im Westen. Am Sonntag kündigt sich eine Kaltfront mit zeitweise Regenschauer an.

Zähe Nebelfelder können sich heute vor allem wiederum im Donauraum, im östlichen Flachland und im Südosten einige Stunden lang, örtlich auch bis über Mittag, halten. Abseits davon sowie nach Nebelauflösung scheint die Sonne von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Der Wind weht überwiegend schwach.

Die Tageshöchsttemperaturen liegen heute zwischen 10 bis 19 Grad. Laut "ORF Wetter" könnten die Temperaturen sogar auf bis zu 20 Grad steigen. Die höchsten Werte gibt es heute in Tirol, Vorarlberg und Salzburg.

Störungszone am Samstag

In den Morgenstunden des letzten Februartages ist vor allem im Donauraum, sowie im Südosten Österreichs mit Nebelfeldern zu rechnen. Diese lösen sich in den meisten Fällen bis Mittag auf, sodass am Nachmittag strahlender Sonnenschein dominiert. Überall sonst ist es von der Früh weg sehr sonnig bei nur wenigen Schleierwolken. Am Nachmittag machen sich ganz im Westen Wolken einer schwachen Störungszone bemerkbar, vorerst rücken sie wahrscheinlich nur bis nach Vorarlberg vor. Der Wind frischt in der Ostregion aus südöstlicher Richtung oft mäßig, stellenweise auch recht lebhaft, auf.

Frühtemperaturen minus 5 bis plus 3 Grad, Tageshöchsttemperaturen meist 10 bis 18 Grad.

Kaltfront bringt Regen

Am Sonntag zieht eine schwache Kaltfront von Nordwesten über das Land. Im Westen überwiegen die Wolken und vor allem am Vormittag regnet es dort alpennordseitig leicht. Schnee fällt erst oberhalb von rund 1.400m Seehöhe. Im Norden ziehen zeitweise dichte Wolken und einzelne Schauer durch, dazwischen zeigt sich auch hier die Sonne. Im Süden und Osten überwiegt weiterhin der Sonnenschein, zeitweise zeigen sich aber auch dort Wolken. Der Wind weht meist schwach.

Frühtemperaturen minus 2 bis plus 6 Grad, mit den hohen Werten im äußersten Westen, Tageshöchsttemperaturen 9 bis 14 Grad.