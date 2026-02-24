Mode-Beben in Mailand: Fashion Week wagt Neustart

Am Dienstag, den 24. Februar startet die Mailänder Modewoche. Doch dieses Mal wird alles anders, denn die Luxusbranche versucht zwischen Kreativität und Verkaufsdruck den Neustart.

Nach dem Tod von Mode-Legende Giorgio Armani im vergangen Jahr, steht die Mode-Metropole Italiens noch immer unter Schock. Doch die Show muss weitergehen - und wie! Die Branche kämpft gegen sinkende Umsätze und gelangweilte Kunden. Die Lösung? Radikale Neuanfänge und Gänsehaut-Debüts.

Gucci: Kann Demna das Ruder rumreißen?

Alle Augen richten sich am Freitag auf Gucci. Nach einem herben Umsatz-Einbruch von 22 Prozent im letzten Jahr muss jetzt ein echtes Wunder her. Und wer wäre dafür besser geeignet als das „Enfant Terrible“ der Mode: Demna.

Der "Bad Boy" der Modebranche Demna werkt jetzt für Gucci. © Getty Images

Der Designer, der zuvor ein Jahrzehnt lang bei Balenciaga wirkte, war 2025 verpflichtet worden, um Gucci neuen Schwung zu verleihen. Es ist definitiv die am heißesten erwartete Fashionshow der Saison.

Frauen-Power bei Fendi & Marni

Aber auch bei den anderen großen italienischen Modehäusern weht ein frischer Wind:

Maria Grazia Chiuri: Die Frau, die Dior modern machte, präsentiert am Mittwoch ihre erste Vision für Fendi. Rom trifft auf Pariser Chic – wir erwarten nichts Geringeres als das neue It-Piece des Jahres!

Meryll Rogge: Die belgische Newcomerin feiert am Donnerstag ihr Debüt bei Marni. Ein Name, den wir uns definitiv merken sollten.

Maria Grazia Chiuri präsentiert ihre erste erste Fendi-Kollektion für Herbst/Winter 2026/27 während der Mailänder Modewoche. © Getty Images

Darüber hinaus stehen Präsentationen von Dolce & Gabbana, Ferragamo und Tod's auf dem Programm.

Luxus-Frust statt Label-Lust

Nach der Pandemie haben viele Luxushäuser die Preise massiv nach oben geschraubt – doch die gestalterische Innovation blieb oft auf der Strecke. Die Folge: laut Branchenexperten haben sich viele Kunden abgewandt. Nun versuchen die Marken, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen.

Die Marken stehen daher unter Druck: Sie müssen den Spagat zwischen kommerziellem Mega-Erfolg und kreativen Wow-Faktor schaffen. Denn Luxuskunden wollen keine überteuerten Basics, sie wollen Fashion-Statements, die ihr Geld auch wert sind.

Versace Herbst/Winter 2025 Runway. © Getty Images

Das Timing könnte nicht besser sein: Die Modewoche knüpft direkt an den Glamour der Olympischen Winterspiele an, die Mailand gerade erst ins weltweite Rampenlicht gerückt haben. Für die großen Modehäuser war das die perfekte Bühne, um das internationale Jetset-Publikum mit exklusiven Kampagnen anzuheizen.

Doch Marketing allein reicht nicht mehr – jetzt müssen die Kollektionen auf dem Laufsteg liefern. Die große Frage: Reicht ein prominenter Name an der Spitze aus, um uns wieder zum Träumen (und Shoppen) zu bringen?