× Demna wechselt zu Gucci: Bricht jetzt eine neue Fashion-Ära an?

Paris Fashion Week: Nackt-Shows auf dem Laufsteg und in der Front Row Diese Fashion Week war die heißeste aller Zeiten! Auf dem Laufsteg in Paris erlebte der Nackt-Look ein Comeback. Und auch die Looks der Stars in der Front Row waren knapper denn je – Strapsen, Naked-Dresses und Busen-Blitzer inklusive.