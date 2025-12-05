Pantone-Farbe des Jahres 2026 „Cloud Dancer“: So stylen die Stars den neuen Farbtrend

Die Pantone-Farbe des Jahres 2026 ist endlich da! Sie wird die Farbpalette Ihrer Garderobe für die kommenden 365 Tage bestimmen. Der neue Trendton „Cloud Dancer“ erobert bereits die Modewelt und wir haben ihn schon bei zahlreichen Stars gesehen!

Nun heißt es Abschied nehmen von Mocha Mousse, der Farbe des Jahres 2025. Das warme, satte Braun bleibt zwar auch weiterhin ein beliebter Trend und wurde erst diese Woche wieder an vielen Stars gesichtet, doch jetzt wird es Zeit für etwas Neues. Der pure, klare Weißton „Cloud Dancer“ ist jetzt der Star der Stunde und mischt unseren Kleiderschrank ordentlich auf.

Bye-bye, Mocha Mousse - hallo „Cloud Dancer“

Pantone beschreibt ihn als „ein erhabenes Weiß, dessen luftige Präsenz wie ein Hauch von Ruhe und Frieden in einer lauten Welt wirkt“. Dieser klare, beruhigende Farbton fördert Entspannung und Konzentration. Im Gegensatz zu seinem „erdigen, eleganten“ Vorgänger setzt „Cloud Dancer“ auf Inspiration und Kreativität und soll Raum für Innovation schaffen. Und die Stars zeigen uns schon jetzt, wie man diesen Trend perfekt in Szene setzt!

Der Farbtrend, der den roten Teppich erobert

Schon jetzt zeigt sich die Promiwelt begeistert! Normalerweise dauert es Wochen, bis sich die Pantone-Farbe des Jahres auf dem roten Teppich durchsetzt, doch „Cloud Dancer“ ist viel schneller. Jennifer Lawrence, Dakota Johnson, Priyanka Chopra und viele mehr sind bereits Fans des neuen Farbtons. Bei den Governors Awards 2025 am 16. November war „Cloud Dancer“ der absolute Hingucker: Anya Taylor-Joy, Jennifer Lawrence und Chase Infiniti glänzten in Couture-Kleidern aus dem himmlischen Weiß.

So tragen Sie „Cloud Dancer“ im Alltag

Die Saison für „Cloud Dancer“ beginnt zwar offiziell erst am Neujahrstag, aber warum noch warten? Wenn die Stars es schon jetzt tragen, können auch Sie mit dem Trend glänzen! Mixen Sie den frischen Weißton mit anderen sanften, neutralen Farben für ein entspanntes, elegantes Outfit – oder kombinieren Sie ihn mit knalligen Accessoires für einen echten Wow-Effekt! Ob Kleid, Mantel oder Sweater, dieser Farbton macht einfach alles elegant.