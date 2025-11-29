Alles zu oe24VIP
Jalen Hurts
Eagles im Sinkflug

NFL: Chicago Bears düpieren Super-Bowl-Sieger Philadelphia

29.11.25, 09:54
24:15-Auswärtssieg bei Eagles - beide Teams führen ihre Divisions weiterhin an

Die NFL-Titelverteidiger der Philadelphia Eagles haben eine Heimniederlage gegen die Chicago Bears kassiert. Das Team um Quarterback Jalen Hurts unterlag in einer umkämpften Partie am Freitag (Ortszeit) mit 15:24. Vorentscheidend war ein misslungener Tush-Push der Eagles: Bei dem beliebten Spielzug des Super-Bowl-Siegers ließ sich Hurts von Nahshon Wright den Ball abluchsen. Nach dem Ballverlust beim Stand von 9:10 zog Chicago im letzten Viertel mit zwei Touchdowns davon.

Chicago Bears gewinnen

Chicago Bears gewinnen

Beide Teams führen ihre Divisionen weiter an. Während die Eagles (8:4) nach zwei Niederlagen in Folge wieder um den schon sicher geglaubten Divisions-Sieg zittern müssen, schob sich Chicago (9:3) mit dem fünften Sieg in Serie in der umkämpften NFC North wieder vor die Green Bay Packers. Beide treffen am kommenden Spieltag im direkten Duell aufeinander.

