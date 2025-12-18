Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Nächster ÖSV-Star verpasst Olympia
© Gepa

Hiobsbotschaft

Nächster ÖSV-Star verpasst Olympia

18.12.25, 09:19
Teilen

Nach der schweren Knieverletzung von Stefan Eichberger muss das Ski Austria Speed Team den nächsten Ausfall verkraften. 

An derselben Stelle wie zuvor Stefan Eichberger hatte der ÖSV-Star sofort ein ungutes Gefühl im Knie, konnte aber noch ins Ziel fahren. Die Schmerzen wurden am nächsten Morgen stärker, eine MRT-Untersuchung gestern Abend in St. Ulrich (ITA) brachte schließlich die Diagnose: Meniskusriss im linken Knie.

„Nach der Landung hatte ich sofort ein ungutes Gefühl im Knie. Zunächst dachte ich, es sei nicht so schlimm, deshalb bin ich noch ins Ziel gefahren. Die Diagnose ist natürlich extrem bitter“, so  Felix Hacker. Der Sieger des ersten Super-G Rennens im Europacup in Santa Caterina wird in Graz operiert.

Er verpasst damit, wie schon zuvor Eichberger, die Olympischen Spiele in Cortina.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden