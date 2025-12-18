Nächster ÖSV-Star verpasst Olympia

Nach der schweren Knieverletzung von Stefan Eichberger muss das Ski Austria Speed Team den nächsten Ausfall verkraften.

An derselben Stelle wie zuvor Stefan Eichberger hatte der ÖSV-Star sofort ein ungutes Gefühl im Knie, konnte aber noch ins Ziel fahren. Die Schmerzen wurden am nächsten Morgen stärker, eine MRT-Untersuchung gestern Abend in St. Ulrich (ITA) brachte schließlich die Diagnose: Meniskusriss im linken Knie.

„Nach der Landung hatte ich sofort ein ungutes Gefühl im Knie. Zunächst dachte ich, es sei nicht so schlimm, deshalb bin ich noch ins Ziel gefahren. Die Diagnose ist natürlich extrem bitter“, so Felix Hacker. Der Sieger des ersten Super-G Rennens im Europacup in Santa Caterina wird in Graz operiert.

Er verpasst damit, wie schon zuvor Eichberger, die Olympischen Spiele in Cortina.