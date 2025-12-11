Streit ums Erbe - Mord-Attacke mit Glasscherbe

Ein Bekannter der vermögenden 80-Jährigen, offenbar ein Erbschleicher, wurde als Beschuldigter festgenommen - die Frau musste notoperiert werden, der Pole (53) verweigert jede Aussage.

NÖ. Bei einem tätlichen Angriff in der 2.000-Einwohner-Ortschaft Lanzendorf im Bruck an der Leitha wurde Mittwochabend eine 80 Jahre alte Frau schwer verletzt. Als Beschuldigter gilt ein Bekannter des Opfers, bestätigte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn auf Anfrage: Der Verdächtige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, wo die U-Haft beantragt wurde.

Das genaue Motiv ist Gegenstand von Ermittlungen, die vom Landeskriminalamt Niederösterreich geführt werden. Wie man aber vor Ort hört, hatten die beiden um ihr beträchtliches Erbe gestritten bzw. wie viel sie ihm im Todesfall vermachen würde - was ihm, der wohl alles wollte, letztlich zu wenig gewesen sein dürfte.

Der um fast 30 Jahre jüngere Mann attackierte sein Opfer mit der Glasscherbe einer zu Bruch gegangenen Flasche. Die 80-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen am Hals und am Oberkörper. Die Seniorin wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Eine Einvernahme war noch nicht möglich, so Weinkirn. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht.

Der beschuldigte polnische Staatsbürger habe bei der Polizei die Aussage verweigert.