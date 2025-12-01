Alles zu oe24VIP
Helene Fischer und Silbereisen
© ZDF/Screenshot

Ex-Paar

Helene Fischer erteilt Florian Silbereisen eine klare Absage

01.12.25, 10:53
Teilen

In einem Interview spricht Helene Fischer darüber, ob sie in Zukunft wieder gemeinsame Projekte mit ihrem Ex plane. 

Mit „Schau mal herein“ landeten Helene Fischer und  Florian Silbereisen  2025 einen Überraschungserfolg. Eigentlich war der gemeinsame Auftritt nur für die „Helene Fischer Show“ vorgesehen – doch der Song entwickelte sich auf Instagram, TikTok und Co. im Rekordtempo zum Hit. Viele Fans hofften daher, dass das frühere Traumpaar musikalisch nachlegen könnte.

Mehr lesen:

Helene Fischer erteilt den Hoffnungen eine klare Absage

Doch dazu wird es vorerst nicht kommen. Auf einer Pressekonferenz in München wurde Helene Fischer deutlich: „Es ist auch da wieder nichts geplant in Zukunft, dass ich da bewusst jetzt irgendwie auf den Zug aufsteigen möchte“, erklärte sie. Für zahlreiche Anhängerinnen und Anhänger dürfte das enttäuschend sein – schließlich galt der Song nicht nur als musikalischer Höhepunkt, sondern auch als Zeichen dafür, dass zwischen den beiden Ex-Partnern nach wie vor ein harmonisches Verhältnis besteht.


 

Dankbar für den Erfolg – aber keine Fortsetzung

„Wir sind dankbar, dass es so gekommen ist, und mehr fordere ich auch gar nicht erst heraus“, ergänzte Fischer später. Der Erfolg eines Liedes sei eben nicht planbar. Auch „Atemlos“ sei „sehr prägend“ gewesen, doch sie betonte, es sei „schwierig, da noch einen draufzusetzen“.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

